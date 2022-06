App Store : Apple a bloqué 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses en 2021

Le modèle économique de l'App Store est visé par différentes plaintes dans plusieurs pays, une chose qui inquiète fortement Apple qui veut à tout prix protéger son business très lucratif. Pour prouver que ses décisions sont les bonnes en ce qui concerne son refus d'autoriser les stores tiers, Apple montre à quel point les abus sont nombreux dans la distribution d'applications !

Dans un récent communiqué de presse d'Apple, on aperçoit plusieurs statistiques à propos de l'activité sur l'App Store en 2021. Le géant californien a souhaité mettre en avant les bienfaits d'un contrôle strict sur l'App Store, des engagements et promesses qui permettent de garantir une sécurité aux utilisateurs qui profitent quotidiennement de leurs appareils Apple.

Pour montrer l'efficacité de ses mécanismes de sécurité sur l'App Store, Apple a dévoilé plusieurs chiffres impressionnants :

Dans le passé, Apple n'a jamais été aussi précis en ce qui concerne la sécurité de l'App Store, on observe une certaine détermination à prouver que l'expérience des équipes et les procédures de sécurité sont profitables pour les utilisateurs.

Avec ces chiffres qui ne concernent que 2021, Apple peut apporter de solides arguments qui attestent que l'ouverture aux stores tiers n'est pas une bonne solution pour les clients.

Les autres boutiques d'applications n'auront probablement jamais le même niveau de vigilance.



Dans une déclaration officielle, un porte-parole d'Apple explique :

Les efforts d'Apple pour prévenir et réduire la fraude sur l'App Store nécessitent une surveillance et une vigilance continues entre plusieurs équipes. De l'examen des applications à la fraude à la découverte, l'engagement continu d'Apple à protéger les utilisateurs contre les activités frauduleuses des applications démontre une fois de plus pourquoi des experts en sécurité indépendants et respectés ont déclaré que l'App Store est l'endroit le plus sûr pour trouver et télécharger des applications.