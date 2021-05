Geekbench ML : l'app qui analyse l'intelligence artificielle dans un smartphone

Alexandre Godard

Geekbench ML est une toute nouvelle application en bêta qui mesure en quelque sorte les qualités en matière d'intelligence artificielle dans un smartphone. Voyons ensemble comment cela fonctionne, que ce soit sur iPhone ou sur Android

Calculateur de machine learning

Si vous vous intéressez un minimum au monde de la technologie, vous êtes sûrement au courant que la plupart des objets high-tech récents dont les smartphones embarquent de plus en plus de machine learning. Cette technologie, comme son nom l'indique permet à notre smartphone d'effectuer et d'apprendre certaines tâches au fur et à mesure que nous l'utilisons.



Cependant, comme sur d'autres secteurs, nous avons très peu d'informations à son sujet et il est difficile de savoir quelle marque et quel smartphone s'en sort le mieux dans ce domaine. Voilà pourquoi Geekbench ML a été créée.



Cette toute nouvelle application a pour but de calculer la performance globale en machine learning d'un téléphone Android ou alors d'un iPhone, peu importe le système derrière. L'app permet donc de tester ce genre de performances et pour ce faire, elle va se baser soit sur la puce du smartphone soit sur le GPU ou alors sur le CPU. Sur iPhone, c'est la partie Neural Engine des puces A1X qui est mise à contribution. Chez Android, c'est l'équivalent sur les processeurs Qualcomm, Kirin ou Mediatek. Pour la partie logicielle, GeekbenchML utilise le moteur TensorFlow de Google qui existe depuis 2015.



Voici quelques exemples qui ont poussé les dirigeants à lancer ce projet :

Les applications de vidéoconférence utilisent la segmentation d'image pour fournir des fonctionnalités telles que le flou d'arrière-plan automatique.

Les applications de médias sociaux utilisent la détection des visages (ainsi que la reconnaissance des points de repère faciaux) pour fournir des fonctionnalités telles que des filtres de maquillage virtuels et des filtres de modification du visage.

Les applications d'exercice utilisent l'estimation de la pose pour détecter la posture du corps et fournir des commentaires et des conseils sur des exercices spécifiques.

Les applications utilisent la traduction automatique pour fournir une traduction en temps réel sur l'appareil des pages Web, des messages texte et même du texte en images.

Attention tout de même, plusieurs points sont à noter. Premièrement, l'application est en bêta et comme l'explique les développeurs, la version définitive sera disponible dans les mois qui viennent et elle devrait également apporter une certaine stabilité.

Deuxièmement, les scores que vous obtiendrez actuellement pourront être totalement différents si vous essayez à nouveau sur la "version finale". Sous-entendu, pour le moment ne vous concentrez pas trop sur les chiffres mais plus sur le fonctionnement.



Si cette application vous intéresse et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de blog officielle.



Télécharger l'app gratuite Geekbench ML