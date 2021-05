La production d'iPhone 12 au ralenti à cause de la propagation du COVID en Inde

Dans les récents rapports d'analyse, nous avons pu apercevoir qu'auprès des consommateurs l'iPhone 12 Pro se vend bien mieux que l'iPhone 12 mini. Avec la version la plus petite des derniers...

Bien qu'un confinement total ait été mis en place hier, lundi 10 mai, plus de 100 employés de Foxconn dans l'État auraient été testés positifs par la maladie. Les employés sont autorisés à quitter l'établissement, mais ne peuvent pas y entrer, avec seulement une petite production conservée selon une source. Un coup dur pour Apple, mais également pour le pays qui semble dans une situation critique, et dont nous espérons une rapide amélioration. Source

La production de l'iPhone 12 d'Apple dans une usine de Foxconn (2317.TW) en Inde a chuté de plus de 50% car les travailleurs infectés par le COVID-19 ont dû quitter leurs postes, ont déclaré deux sources à Reuters. Le site de Foxconn, dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud du pays, produit des iPhones spécialement pour l'Inde, le deuxième marché mondial des smartphones.

Le gouvernement semble dépassé par la situation et la situation est critique, forçant de nombreuses personnes à rester chez eux ou à se rendre dans des hôpitaux submergés. Ce fait frappe également les entreprises présentes là-bas, ce qui est le cas d'Apple qui possède un site de production d'iPhone dans l'État du Tamil Nadu.

Bien que les ventes d'iPhone 12 semblent être en excellente forme ces derniers mois, il se pourrait qu'Apple soit face à un problème qui risque de ralentir ces bons chiffres. En effet, la propagation de la Covid-19 en Inde cause de nombreuses morts, provoquant des variants qui semblent incontrôlables.

