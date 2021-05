Turborilla annonce Mad Skills Motocross 3 avec une vidéo folle

Il y a 4 heures

Alban Martin

Si vous aimez la série Mad Skills Motocross, sachez que le studio Turborilla vient d'annoncer le troisième opus sur nos iPhone, iPad et Android. Prévu pour le 25 mai, le jeu nous fait patienter avec une bande-annonce complètement folle, probablement l'une des plus drôles depuis un moment.



Regardez le trailer vidéo :

Mad Skills Motocross 3 annoncé sur mobile

Lancé 2011 sur mobiles et PC, Mad Skills Motocross avait déjà fait parler de lui grâce à une bande-annonce extrêmement suggestive et hilarante. Au début de l'année 2014, Turborilla avait annoncé une suite du jeu original, Mad Skills Motocross 2, avec une autre bande-annonce incroyable où on voyait un groupe de personnes dans une maison de retraite s'emparer du jeu et se déchaîner. Et pour le troisième épisode, le studio a remis le couvert avec un anti-héros qui va aux toilettes au travail et qui lance Mad Skills Motocross 3. La suite, il faut la voir de vos propres yeux.



En tout cas, la vidéo permet d'avoir un aperçu de MSM 3 qui reprend les graphismes 3D de Mad Skills BMX 2, ainsi que les aspects personnalisation, mode en ligne et évènements spéciaux. Avec plusieurs millions de joueurs sur les deux licences, il y a fort à parier que le lancement de Mad Skills Motocross 3 sera une réussite. Sortie prévue le 25 mai sur iOS et Android.



En attendant, sachez que nous venons de trouver le titre en soft-launch au Canada. L'occasion d'apprendre que le titre sera free-to-play avec un abonnement à 4,99$ pour le mode Pro qui ne sera pas obligatoire d'après les développeurs. Heureusement, car cela fait cher le jeu casual...

