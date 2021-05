Apple TV+ : 40 millions d'utilisateurs à la fin 2020

Comparé à ses concurrents, Apple TV+ a un certain handicap : le service de streaming ne propose que des créations originales sans contenus de tiers. Cette stratégie, Apple l'a choisie et l'assume totalement. Cependant, au niveau des recrutements de nouveaux abonnés, c'est loin d'être aussi merveilleux qu'on le pense.

Apple TV+ gagne que 6,4 millions d'utilisateurs en 1 an

La qualité avant la quantité, voici l'objectif que s'est donné l’équipe Apple TV+. Cette technique semble bien fonctionner dans les cérémonies de remises de prix puisque les créations originales Apple sont souvent nominées et récompensées, mais auprès des abonnés, cette stratégie ne paie pas.

Selon le cabinet Ampere Analysis, Apple aurait eu environ 40 millions d'abonnés à la fin de l'année 2020, une évolution de 6,4 millions puisqu'en décembre 2019 Apple était à 33,6 millions !



Dans cette statistique (plutôt positive), il y a des abonnés payants, mais aussi énormément d'abonnés gratuits qui profitent de leur année offerte en échange de l'achat d'un produit. Beaucoup ont eu une prolongation en début d'année, ce qui motive les abonnés à maintenir leur abonnement et profiter du catalogue.

Apple sait très bien que sans cette prolongation, le nombre d'abonnés Apple TV+ aurait considérablement chuté !



Cette croissance reste tout de même timide face à Netflix qui a annoncé 36,57 millions de nouveaux abonnés sur la période de décembre 2019 à décembre 2020.

Le cabinet d'analyse s'est aussi intéressé aux autres services de streaming qui connaissent eux une meilleure progression grâce à leur catalogue nettement plus complet.

C'est le cas par exemple de HBO Max qui a été créé bien après Apple TV+ et qui compte aujourd'hui 44,2 millions d'abonnés avec un abonnement au même prix qu'un Netflix Premium.



Du côté de Disney+, on constate une popularité spectaculaire, le service (qui a été disponible en même temps qu'Apple TV+) compte aujourd'hui plus de 100 millions d'abonnés partout dans le monde. Il n'aura fallu que 19 mois à Disney+ pour atteindre la barre des 100 millions. De quoi faire peur à tout le secteur qui voit ce monstre de l'univers cinématographique prendre une très grande ampleur.

Malgré les performances décevantes d'Apple TV+, la firme de Cupertino peut quand même avoir la satisfaction d'être devant d'autres grands services de streaming.

Il y a Paramount+ qui compte moins de 36 millions d'abonnés, Paon avec 33 millions de fidèles ou encore Hulu avec 39,4 millions d'abonnés. À noter que tous ces services ont un désavantage considérable vis-à-vis d'Apple TV+ : ils ne sont pas disponibles en dehors des États-Unis. Il est probable que s'ils l'étaient, ils seraient devant Apple TV+.



Est-ce qu'il faut qu'Apple continue à proposer que des créations originales dans son catalogue ? Deux ans après le lancement du service de streaming, la question se pose toujours quand on constate la vitesse des recrutements de nouveaux abonnés.

De plus, il n'y a qu'à sonder son entourage pour s'apercevoir qu'Apple TV+ a une très faible attractivité. Vous entendrez souvent des "ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien à regarder".



À noter que les chiffres donnés pour Apple TV+ ne sont pas officiels, il s'agit juste d'une analyse. Le géant californien n'a pas communiqué les statistiques des nouveaux abonnés sur son service de streaming, une information qui pourrait être à son désavantage face aux investisseurs qui accordent une importance toute particulière au segment des services.

