Une pub pour un iPhone 13 Pro asymétrique avec puce M1

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

3



Apple annoncera l'iPhone 13 et ses trois variantes (Mini, Pro et Pro Max) en septembre prochain, et même si nous pensons avoir une assez bonne idée de ce à quoi nous attendre, les vidéos de concepts sont toujours bonnes à prendre. La dernière en date a été publiée par Antonio DaRosa et met notamment en avant les capteurs photos plus gros ainsi que l'encoche (enfin) réduite. Mais c'est surtout le design qui interpelle.

Une puce M1 pour le prochain iPhone 13 Pro ?

Le plus intéressant dans ce concept concerne donc l'encoche, la sacro-sainte encoche serait-on tenté de dire. Depuis 2017 et l'iPhone X, Apple n'y a pas touché malgré une demande insistante des clients. Le futur iPhone 13 pourrait être le bon mais le concept propose une vision autre que ce que les rumeurs laissent entendre. Plutôt que de réduire la largeur de la "notch", cette dernière a été inversée. En effet, plutôt que de rogner sur l'affichage, DaRosa a repoussé le chassis vers le haut afin de loger les capteurs. Un choix discutable mais qui est ici bien réalisé.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max - Bande-annonce d'Apple. Une nouvelle approche pour une forme unique. Discutable, mais certainement, cet iPhone 13 M1 est quelque chose de différent.



Voici donc la nouvelle bande-annonce non officielle des futurs iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max avec un tout nouveau design.



Outre ce nouveau look, il faut noter l'inclusion d'une puce M1 conçue par Apple, une suite logique après son arrivée sur les Mac en fin d'année dernière puis sur l'iPad Pro 2021. Ce serait une bonne nouvelle pour les utilisateurs, et surtout pour la firme qui aurait alors un moyen de réduire les coûts en produisant la même puce pour tous ses produits haut de gamme. Et finalement, ce n'est pas si farfelu puisque la puce M1 est un dérivé de la puce A13.



Pour le reste, c'est du classique avec des capteurs photos plus grands et une épaisseur légèrement revue à la hausse également. Qu'en pensez-vous ? Un peu trop asymétrique pour un produit Apple, non ?