Bons plans iOS : Crying Suns, Card Hog, Lilium

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Crying Suns, Card Hog, Lilium. L'occasion d'économiser 28,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Photobox Widget (App, iPhone / iPad, v1.2, 6 Mo, iOS 14.0, TAPUNIVERSE LIMITTED COMPANY) passe de 1,09 € à gratuit. Photobox Widget vous aidera à personnaliser votre iPhone ou iPad. Il vous permet de créer des diaporamas photo et de les placer directement sur votre écran d'accueil. Créez simplement des collections de photos dans l'application, puis ajoutez des widgets à votre écran d'accueil en appuyant longuement sur.



Les widgets peuvent être personnalisés pour inclure différentes collections de photos et intervalles. Vous pouvez également afficher la date, ajouter du texte et mélanger l'ordre.



Les + : Pour donner de la vie à votre écran d'accueil Télécharger l'app gratuite Photobox Widget





Exif Viewer (App, iPhone / iPad, v6.1, 66 Mo, iOS 9.0, Fluntro) passe de 3,49 € à gratuit. Vous voulez savoir tout sur vos photos ? Il suffit de lancer EXIF Viewer et de lui donner accès à votre photothèque. EXIF Viewer récupère ensuite les métadonnées EXIF de chaque photo et affichera les informations les plus importantes en dessous. Vous pouvez glisser sur une photo pour afficher des informations encore plus détaillées. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur une photo pour afficher la possibilité de supprimer les données EXIF. L'application comprend également une grande variété d'autres fonctions pratiques, dont une extension pour l'appli Photo, trois modes de visualisation, une application iMessages et la possibilité de copier des métadonnées EXIF dans le presse-papiers.



De belles informations Télécharger l'app gratuite Exif Viewer





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.8.0, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa. Les + :



Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Lilium (App, iPhone, v1.2.0, 21 Mo, iOS 14.0, Amir TORABI MASOUMI) passe de 2,29 € à gratuit. Clarifiez vos habitudes de dépenses et gardez vos finances en ordre avec Lilium. Obtenez un aperçu rapide des revenus et dépenses totaux en un seul endroit. Cette application vous permet d'ajouter plusieurs transactions à la fois et de créer un raccourci pour un accès facile. Il prend en charge le mode sombre et est intégré à Siri.



Les + : Très pratique Télécharger l'app gratuite Lilium





Jeux gratuits iOS :

Mini War (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v11.02, 34 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 4,49 € à gratuit.

C'est un jeu de bataille de chars très classique comme Battle City sorti sur NES.



Les développeurs ont modifié ce jeu classique et l'ont ramené au 21 siècle. Mini War est la suite de Super Tank Battle. Il reprend tous les avantages de ce dernier tout en ajoutant de nombreux nouveaux éléments.



Les + : 5 difficultés

De belles heures de jeu Télécharger le jeu gratuit Mini War





Card Hog (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.4, 36 Mo, iOS 9.0, Aurimas Garuolis) passe de 2,29 € à gratuit. Card Hog a été lancé dans Steam Early Access en juin de l'année dernière et propose un dungeon crawler où les cartes elles-mêmes sont le donjon. Il comporte plusieurs personnages jouables qui ont chacun leurs propres jeux de cartes et capacités spéciales. Bien que Card Hog soit en grande partie une affaire sans fin pour un seul joueur, des modes et des fonctionnalités supplémentaires comme le multijoueur sont prévus pour le jeu. L'itération mobile semble être une expérience plus rationalisée que la version PC, et vous pouvez la voir en action dans la bande-annonce ci-dessus.



Au départ, vous choisissez votre héros cochon et puis vous commencez à explorer des donjons pleins d'ennemis, de pièges et de trésors. Découvrez des armes, des compétences magiques, diverses combinaisons de cartes et utilisez-les contre des ennemis de plus en plus dangereux ou des boss coriaces.



Au cours de ce voyage, vous trouverez également des villes et des zones avec des personnages amicaux offrant des moyens d'améliorer votre jeu de cartes avec de nouvelles armes, compétences et autres.



Télécharger le jeu gratuit Card Hog





Promotions iOS :

SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 7,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Contenu :

- Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

- Contrecarrez le plan du maléfique Plankton visant à conquérir Bikini Bottom avec une armée de robots cinglés

- Rencontrez de nombreux personnages de la série culte

- Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge

- Graphismes superbes, résolutions modernes et gameplay optimisé Télécharger SpongeBob SquarePants à 7,99 €





Crying Suns (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.2.4, 963 Mo, iOS 13.0, Humble Bundle) passe de 9,99 € à 6,99 €. Au mois de septembre 2019, nous avions la chance de découvrir le jeu Crying Suns sur la plateforme Steam. Développé par le studio Alt Shift, ce dernier prenait la forme d'une rogue-lite tactique et spatial dans lequel on incarne un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie.



Crying Suns est un rogue-lite tactique dans lequel vous incarnez un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie. Dans cette expérience narrative inspirée par Dune et Fondation, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire.



Les + : Très complet

L'un des meilleurs du genre Télécharger Crying Suns à 6,99 €