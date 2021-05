L’abonnement Twitter Blue à 2,99$ pour annuler un tweet et des favoris ?

Hier à 20:30

Medhi Naitmazi

Décidément il y a de l’actualité chez Twitter en ce moment. Après la certification de comptes et la campagne pour le suivi publicitaire, le réseau social travaille sur une sorte de service d'abonnement depuis l'été dernier. Selon Jane Manchun Wong, qui cherche souvent de nouvelles fonctionnalités dans les applications les plus populaires, l’abonnement « Blue » serait imminent.

Twitter va proposer une version payante

Le service d'abonnement du réseau social pourrait s'appeler « Twitter Blue » et, à l'heure actuelle, son prix est de 2,99 $ par mois. Il y aura une section «Collections» qui permet aux utilisateurs de sauvegarder et d'organiser leurs tweets préférés pour les rendre plus faciles à trouver à une date ultérieure.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021



Mais surtout, cette offre comprendra également une fonction «Annuler les Tweets», qui donnera aux clients un court laps de temps pour «Annuler» un tweet comportant une erreur avant qu'il ne soit effectivement publié sur le réseau social. La période d'annulation semble être personnalisable, de sorte que les utilisateurs peuvent définir le temps qui leur semble juste pour éventuellement réagir. Cela rappelle l’option de Gmail qui permet d’annuler l’envoi d’un courriel pendant quelques secondes.



Les utilisateurs pourront également sélectionner où la fonctionnalité « Annuler un Tweet » sera appliquée, avec des options qui incluent des tweets originaux, des réponses, des tweetstorms et des citations de tweets.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021



Wong dit que Twitter travaille sur un modèle de tarification d'abonnement à plusieurs niveaux, avec logiquement plus ou moins de fonctionnalités premiums.



Le PDG, Jack Dorsey, a déclaré en juillet dernier que Twitter établirait une "barre très haute" pour le moment où il demanderait aux clients de "payer pour certains aspects de Twitter". On ne sait pas quand la fonctionnalité d'abonnement de Twitter pourrait être déployée, ni ce qu'elle coûtera réellement lors de son lancement. Les paris sont ouverts et, en attendant, faites-nous part de votre avis sur ce modèle économique ainsi que vos idées éventuelles sur les options qu’il faudrait y inclure.

