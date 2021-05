WhatsApp teste un mode disparition sur iOS

Les développeurs de WhatsApp travaillent actuellement sur un mode éphémère afin d'améliorer la confidentialité. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour le public, mais WABetaInfo a dévoilé les premières informations et images à son sujet.



Selon le site, lorsque l'utilisateur active le mode "disparition", les nouvelles discussions seront éphémères. Un peu comme Snapchat, elles seront automatiquement supprimées.



WhatsApp Messenger va ajouter le mode "Disparition"

Aujourd'hui, nous annonçons la fonctionnalité appelée Mode Disparition.



Si vous aimez la confidentialité, la disparition des messages est la fonction qu'il vous faut. Vous pouvez l'activer dans les informations de contact et de groupe, mais il peut arriver que vous deviez l'activer manuellement lorsqu'un contact commence une nouvelle conversation avec vous.

Lorsque cette fonctionnalité sera disponible, vous devrez accéder aux paramètres WhatsApp, puis aller dans Confidentialité pour activer la fonction "Mode de disparition".

Cette fonctionnalité qui fait suite à un test sur les messages éphémères permettra d'effacer l'historique des discussions une fois que l'utilisateur aura lu le message. C'est l'un des rares options de WhatsApp qui se concentre sur la confidentialité. Samedi, par exemple, la nouvelle politique de confidentialité controversée a commencé à être appliquée. Pour l'instant, l'application ne désactivera pas les comptes des utilisateurs, mais avec le temps diminuera leurs capacités à utiliser certaines fonctions de base de WhatsApp.

Alors que la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions d'utilisation les ont acceptées, nous apprécions que certaines personnes n'aient pas encore eu la chance de le faire. Aucun compte ne sera supprimé le 15 mai à cause de cette mise à jour et personne ne perdra non plus les fonctionnalités de WhatsApp. Nous ferons un suivi avec des rappels aux gens au cours des prochaines semaines.

Par exemple, les utilisateurs récalcitrants perdront d'abord la possibilité d'accéder à la liste de discussion. Ensuite, les appels audio et vidéo cesseront de fonctionner et l'utilisateur ne recevra plus de notifications de nouveaux messages sur WhatsApp.



Quant au mode "Disparition", il sera disponible dans une prochaine mise à jour pour les utilisateurs iOS et Android, mais nous n'avons pas encore de date.

