iOS 14.6 est disponible en Release Candidate avec MacOS 11.4

Si vous êtes développeur, il est l’heure de télécharger la version Release Candidate d’iOS 14.3 et d’iPadOS 14.3, soit la toute dernière avant la version finale pour le grand...

Apple vient de publier la quatrième bêta d'iOS 14.5, il y a seulement quelques minutes ! La firme crée la surprise puisque cela intervient à 18 heures (au lieu de 19h) et en plus la bêta...

Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5...

Apple publie ce soir plusieurs nouvelles bêtas à destination des développeurs exclusivement. On trouve iOS 14.6, iPadOS 14.6, watchOS 7.5 et macOS 11.4, tous en bêta 3. Pour...

Sans grande surprise, Apple sort ce soir les dernières bêta de ses futures versions logicielles pour l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV et l'Apple Watch. Appelée "Release Candidate", il...

À noter également que la Release Candidate de macOS 11.4 , watchOS 7.5 et tvOS 14.6 sont, elles aussi, disponibles. La mise à jour ‌macOS Big Sur‌ 11.4 introduit la prise en charge des nouvelles fonctionnalités d'Apple Music, notamment Spatial Audio avec Dolby Atmos et Lossless Audio annoncé tout à l’heure.

Pas d'informations pour l'instant concernant la disponibilité aux testeurs publics. Il est probable qu'ils aient l'accès dans la soirée ou au plus tard demain.

La nouvelle bêta apporte surtout des correctifs et diverses améliorations au niveau des performances. Côté nouveauté, iOS 14.6 signe l'arrivée de :

Apple vient de mettre en ligne la Release Candidate d'iOS 14.6, d'iPadOS 14.6. Les personnes concernées peuvent installer la nouvelle bêta depuis l'Apple Developer Center ou directement dans les réglages de leur appareil dans Général et Mise à jour logicielle. Si vous ne la voyez pas encore, il faut attendre encore un peu, le déploiement est en cours.

Apple publie ce soir la Release Candidate d'iOS et d'iPadOS 14.6 (uniquement aux développeurs). Cette mise à jour est la dernière bêta avant le déploiement de la version finale à l'ensemble des utilisateurs. Apple souhaite vérifier s'il y a des bugs ou des instabilités avant le gros lancement.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.