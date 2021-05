Apple TV 4K 2021 : la fonction "équilibre des couleurs" peut dérégler l'image

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Apple promet une calibration des couleurs réaliste grâce à une fonction d'équilibrage entre l'iPhone et l'Apple TV. Une promesse qui semble difficilement validée par ce Youtubeur qui indique après plusieurs tests avec du matériel professionnel que cela produit souvent l'effet inverse.

Balance des couleurs : pas si magique que ça ?

Lors de l'annonce il y a quelques semaines de la nouvelle Apple TV 4K, nous avons pu découvrir plusieurs ajouts censés la rendre encore plus complète que le modèle précédent. Au-delà des caractéristiques techniques ou du design, une toute nouvelle fonction a fait son apparition.



Baptisée "équilibre des couleurs" par Apple, cette technologie doit permettre d'une manière simple de placer son iPhone en face d'une télé et de patienter quelques secondes afin que les réglages opèrent et que la calibration des couleurs se termine.



Sur le papier l'idée semble plutôt cool, mais petit bémol, certains tests effectués à l'aide d'un calibreur de télévision professionnel indiquent que cela peut faire l'effet inverse et donc aggraver la qualité d'image de votre téléviseur.

Grâce à un processus de balance des couleurs innovant, Apple TV fonctionne avec l'iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d'image d'un téléviseur. Apple TV utilise le capteur de lumière de l'iPhone pour comparer la balance des couleurs aux spécifications standard de l'industrie utilisées par les cinéastes du monde entier. À l'aide de ces données, Apple TV adapte automatiquement sa sortie vidéo pour offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n'aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision.



La chaîne YouTube HDVTest a mis en ligne une vidéo présentant un calibrage qui détériore l'image. Des tests effectués sur plusieurs télévisions de plusieurs marques qui prouvent que le problème n'est pas lié qu'à un seul modèle de TV ou même à une seule marque.



LG C9 OLED

Samsung Q80T QLED

Sony XH90 (X900H)

Sony BVM-HX310

Voici ce qu'a retenu AFTVnews :

Sur le téléviseur Samsung QLED, il a constaté que, s'il améliorait la précision globale des couleurs, il décalait incorrectement l'image vers un ton plus bleu et plus froid. Sur le téléviseur LED Sony, la fonctionnalité a rendu la précision des couleurs pire que le réglage d'usine du téléviseur et a également rendu l'image trop bleue. Sur le LG OLED, la fonction d'étalonnage a fait le meilleur travail en améliorant la précision des couleurs et en ne rendant pas l'image plus froide, cependant, Teoh souligne que la précision d'un étalonnage correctement effectué à l'aide d'outils spécialisés est loin d'être comparable. L'image d'usine du LG OLED avait une valeur d'erreur delta moyenne de 3,5 qui a été améliorée à 1,94 par l'étalonnage de l'Apple TV, tandis que l'étalonnage professionnel l'a ramené beaucoup plus loin à 0,78.

Il est rapporté que même le test effectué sur la télévision Sony d'une valeur de 42 000 $ et parfaitement calibrée aurait diminué la qualité visuelle.



Bref vous l'aurez compris, n'hésitez pas à comparer avec vos propres réglages pour savoir ce qui vous plaît le plus mais en fonction des goûts, les régales faits par l'Apple TV peuvent tout de même vous convenir. En revanche, ce n'est pas une solution miracle selon ces tests.