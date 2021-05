Google lance le design "Material You" sur Android 12 (vidéo)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

4



Comme prévu, la Google I/O 2021 a été lancée ce jour, la semaine des développeurs équivalente à la WWDC d'Apple. Et sans surprise, la vedette s'appelle Android 12. Nous l'avions vu hier avec une fuite, il s'agit d'une grosse refonte graphique pour le système de Google.

Une interface plus ronde et dynamique pour Android 12

Après des premières previews (avant les bêtas) très avares en nouveautés, Google lève le voile sur le "vrai" Android 12 avec une nouvelle « signature de design » qui se nomme « Material You ». Lancé en 2014 sous le nom de Material Design, le style global de l'OS n'avait guère changé en sept ans, un peu comme iOS depuis iOS 7.

Android 12 inclut le plus grand changement de conception de l'histoire d'Android. Nous avons repensé toute l'expérience, des couleurs aux formes, en passant par la lumière et le mouvement. Le résultat est qu'Android 12 est plus expressif, dynamique et personnel que jamais.

Désormais, place à la rondeur, à des animations plus fluides et à une nouvelle palette de couleurs qui s'accordent avec le fond. En effet, selon votre fond d'écran, Android 12 déterminera automatiquement les couleurs dominantes et celles complémentaires afin d'adapter les éléments graphiques. Tout y passe, des notifications en passant par les boutons, rien ne résiste. Et sur le papier, c'est plutôt séduisant et cela donne du dynamisme.



Même chose pour les animations, déjà travaillées avec le « Material Design » (élévation, vague, etc), elles gagnent en détails et permettent aussi des transitions plus naturelles comme celle qui ouvre le tiroir des notifications ou des apps par exemple.



Pour le reste, on retrouve les nouveautés annoncées, en grande partie axées sur la confidentialité (tiens tiens) mais aussi des gains au niveau performances et autonomie grâce à la diminution du CPU qui peut aller jusqu'à 22% (15% pour la partie coeurs haute efficacité).



Pour la vie privée, Android 12 s'inspire grandement d'iOS et propose même un tableau de bord dédié pour lister toutes les permissions des apps et ainsi permettre d'agir rapidement dessus. Le reste est également connu des utilisateurs iOS avec les indicateurs de caméra et microphone, la possibilité de donner qu'une position approximative aux apps, etc.

Voilà, si vous avez un Google Pixel, vous pouvez télécharger la première bêta publique d'Android 12.



Découvrez tout cela avec la vidéo officielle :