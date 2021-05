MacBook Air / Pro 2021 avec puce M2 et 10 coeurs de GPU ?

Apple a pris deux grandes décisions cette année pour ses MacBook, la première consiste à complètement abandonner Intel pour la puce M1 et la seconde est de proposer des écrans mini-LED. Selon...

L'analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré que le premier Mac sous puce ARM serait un MacBook Pro de 13,3 pouces et qu'il serait expédié avant la fin de l'année, avant...

Cette année 2020 est une grande année pour Apple avec pas moins de 5 nouveaux iPhone et surtout un tout nouveau processeur M1 pour la gamme Mac. Si les premiers modèles de Mac...

Et si Apple nous sortait du chapeau une puce M1X pour son futur haut de gamme, le MacBook Pro 16 pouces 2021. C'est ce que vient d'affirmer le compte LeaksApplePro qui n'a pas forcément bonne...

Nous évoquions le passage au MiniLED sur les MacBook Pro l'an prochain il y a tout juste quelques jours avec une quatrième source. Cette fois, c'est l'analyste le plus célèbre autour des...

De son côté, le MacBook Pro 2021 afficherait les mêmes nouveautés mais avec une option à 64 Go de RAM. On a hâte !

Apple prévoit un successeur du processeur ‌M1‌, certainement M2, qui est nommé Staten en interne. Celui-ci comprendra le même nombre de cœurs de calcul que le ‌M1‌ mais fonctionnera plus rapidement. Il verra également le nombre de cœurs graphiques passer de sept ou huit à neuf ou 10. Apple prévoit également une mise à jour du MacBook Pro 13 pouces bas de gamme avec cette même puce, mais dégonflée. Les détails spécifiques sur la refonte du ‌MacBook Air‌ 2021 (ou 2022) sont encore chiches, mais le leaker Jon Prosser a récemment expliqué que le nouveau MacBook Air sera proposé en différentes couleurs, un peu comme l'iMac 24 pouces récemment lancé en sept coloris.

Apple a mis à jour son ‌MacBook Air‌ 13 pouces aux côtés des MacBook Pro et Mac mini 13 pouces avec la puce ‌M1‌ en novembre 2020. Bloomberg affirme que ce nouveau MacBook Air, qui pourrait être lancé dès la fin de cette année, sera plus haut de gamme, avec peut-être neuf ou dix cœurs graphiques, au lieu des sept ou huit selon configurations actuelles.

Apple travaille sur une version haut de gamme du MacBook Air qui comportera une itération améliorée de la puce de silicium M1 Apple actuelle, avec des graphismes améliorés, mais le même nombre de cœurs à haute efficacité et haute performance, selon Mark Gurman de Bloomberg .

