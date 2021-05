Oculus : la nouvelle MAJ apporte la réalité mixte sur iPhone

Oculus va proposer une nouvelle fonctionnalité assez épatante qui concerne la réalité mixte. Pour faire simple, afficher sur son iPhone une vue superposée de soit même et du contenu diffusé dans l'Oculus sera faisable en temps réel. Explications.

Oculus : la technologie avance de plus en plus vite

Oculus continu tranquillement son petit bout de chemin dans le monde de la réalité virtuelle et s'équipe mois après mois de nouvelles mises à jour et fonctionnalités pour rendre son service un peu plus fourni. Avec un Quest 2 qui reste le leader sur le marché, le groupe Facebook propose là un casque de réalité virtuelle complet, sans fil et autonome qui semble séduire tous ceux intéressés par cette technologie.



C'est pourquoi nous apprenons que la prochaine mise à jour qui serait imminente devrait apporter une toute nouvelle fonctionnalité nommée réalité mixte ou plus précisément diffusion en direct. Grâce à cette version numéro 29 de son logiciel, Oculus va permettre aux possesseurs d'un iPhone XS ou supérieur de diffuser en direct le contenu du casque sur l'écran du smartphone tout en superposant une vue extérieure du joueur (voir photo ci-dessous).

Le casting Live Overlay comme le surnomme Oculus permet d'enregistrer une vue en réalité mixte de vous en utilisant la réalité virtuelle superposée au contenu affiché dans votre casque. Ce genre de prouesse technique est assez impressionnante car jusqu'à maintenant, pour faire ce genre de chose, il fallait s'équiper d'un matériel conséquent en plus d'un PC assez puissant.

La solution précédente de l'entreprise, son outil de capture de réalité mixte sur PC pour Quest et Rift S, nécessitait un tas de matériel coûteux, y compris une plate-forme avec 16 Go de RAM, une carte graphique décente, votre propre webcam 1080p, un routeur Wi-Fi 5 GHz, et bien sûr, votre propre écran vert. Mais pour les utilisateurs iOS chanceux qui obtiennent la mise à jour de l'application, la fonctionnalité améliorée d'Oculus a éliminé le besoin de presque tous ces gadgets. Vous avez juste besoin de votre casque et de votre téléphone.

Pour ce faire, il faudra donc être en possession du Quest 1 ou 2, d'un iPhone compatible et de l'applications iOS Oculus avec la dernière mise à jour. Oculus en profite d'ailleurs pour expliquer que la diffusion Live Overlay sera disponible sur toutes les applications VR qui le souhaitent.



En attendant d'avoir un jour la chance d'assister à une conférence Apple présentant un casque de réalité virtuelle, la concurrence en général et plus particulièrement Oculus s'active de plus en plus pour rester en tête d'affiche sur ce marché qui est toujours en retrait pour le moment aux yeux du grand public. Comme souvent, il y a fort à parier pour que l'arrivée d'Apple dans ce domaine mette la lumière sur la VR.



