La connexion Fast Pair de Google arrive chez Beats, BMW et Ford

Avec Fast Pair, Google a simplifié la connexion des accessoires Bluetooth en appuyant simplement sur un seul bouton de votre Android, un peu comme l’appairage des AirPods sur iPhone. À la I/O 2021, Google a annoncé une mise à jour de Fast Pair via Android 12 avec la prise en charge de nouveaux appareils, y compris les voitures.

Google affirme que Fast Pair a été utilisé plus de 36 millions de fois pour connecter des téléphones Android avec des accessoires Bluetooth de Sony, Microsoft, JBL, Google et d'autres marques. Il a été introduit pour la première fois en 2017 et vient de recevoir une refonte visuelle, tout en se développant pour prendre en charge les appareils portables, comme les montres intelligentes Fitbit.

À l'avenir, Fast Pair arrivera même pour les écouteurs Beats. Cela intervient alors que la marque appartenant à Apple continue de publier de nouveaux produits, y compris une paire d'écouteurs intra-auriculaires véritablement sans fil Beats Studio. Cette information suggère une base d'utilisateurs Android importante pour justifier la prise en charge de Fast Pair. La plupart de ses écouteurs utilisent le connecteur Lightning pour l'alimentation, mais Beats vend étonnamment le Beats Flex à 59€ avec USB-C.



Google a également révélé aujourd'hui que Fast Pair arrivait aux voitures de BMW et Ford. Étant donné que les véhicules d'aujourd'hui ont des systèmes d'infodivertissement très différents, la connexion rapide de votre téléphone pour la musique et les appels mains libres peut souvent prêter à confusion. Et Fast Pair règle le problème.



Comme avec les écouteurs, une popup glissera du bas de votre téléphone si Bluetooth est déjà activé dans la voiture. Il comportera le logo de la marque et un bouton bleu «Connecter». Ce processus de configuration simplifié fonctionne à la fois pour la diffusion Bluetooth et Android Auto sans fil. Une bonne idée dont devrait s’inspirer Apple pour CarPlay.

