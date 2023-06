Google procède à des licenciements chez Waze

Diminuer les coûts, voilà la nouvelle obsession des géants de la tech. Après des centaines de milliers d'emplois supprimés ces derniers mois, Google a engagé une réorganisation dans sa filiale Waze.



Selon CNBC, Google procède à des licenciements au sein du service de navigation communautaire. La société est en train de transférer Waze vers le système publicitaire de Google, et ce changement entraînera des suppressions de postes chez Waze dans les domaines de "la vente, du marketing, des opérations et de l'analyse", a écrit Chris Phillips, vice-président et directeur général de l'unité géographique de Google, dans un e-mail consulté par nos confrères américains. L'e-mail de Phillips ne précise pas le nombre d'emplois qui seront supprimés chez Waze, qui compte plus de 500 employés à date.

Waze impacté par la crise post-pandémie

Waze a confirmé les licenciements par email via Caroline Bourdeau, responsable des relations publiques :

Google reste profondément engagé dans le développement de la marque unique de Waze, de son application appréciée et de sa communauté florissante de bénévoles et d'utilisateurs. Afin de créer une expérience à long terme meilleure et plus fluide pour les annonceurs de Waze, nous avons commencé à transférer le système publicitaire existant de Waze vers la technologie Google Ads. Dans le cadre de cette mise à jour, nous avons réduit les postes axés sur la monétisation des annonces de Waze et nous offrons aux employés des ressources de mobilité et des options de départ conformément aux exigences locales.

Les licenciements interviennent plusieurs mois après que Google a annoncé l'intégration de Waze à l'équipe Geo, qui comprend également des produits tels que Google Maps, Google Earth et Street View. À l'époque, Google n'avait pas prévu de licenciements dans le cadre de ce changement, selon The Wall Street Journal. Nous n'avons pas le nombre d'emplois supprimés, mais il est certain qu'il ne s'agit pas d'un ou deux postes. Espérons que le géant permettra à ses salariés de se reconvertir dans l'entreprise.



Qui utilise régulièrement Waze parmi vous ? Pourquoi pas Apple Plans ?

