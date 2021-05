Google Maps va ajouter plus de 100 améliorations sur iOS et Android

Google Maps est sans aucun doute l'application de cartographie la plus précise, la plus détaillée et la plus performante dans le monde. Si l'utilisation de Google Maps satisfait n'importe quel utilisateur, dans l'esprit des dirigeants de la firme de Mountain View, on peut toujours faire mieux. Préparez-vous à l'arrivée de nombreuses améliorations alimentées par l'intelligence artificielle !

Voici les nouveautés à retrouver prochainement sur Google Maps

Quand on compare Apple Plans et Google Maps, on s'aperçoit rapidement que Google est à des années-lumière de son principal concurrent dans ce secteur. La meilleure performance de Google s'explique essentiellement par le fait que Google Maps est bien plus ancien qu'Apple Plans et a donc plus d'expérience dans la cartographie !

Si Google Maps est déjà au-delà de nos attentes, Google veut aller encore plus loin d'ici les prochains mois, l'entreprise a annoncé une série de mises à jour qui seront bientôt disponibles sur iPhone et sur les smartphones sous Android.



Les nouveautés à venir seront presque entièrement basées sur l'intelligence artificielle, les équipes de Google travaillent sur des fonctionnalités capables de s'actualiser sans intervention humaine et en apportant des précisions exceptionnelles.



Parmi les annonces faites par Google, on retrouve par exemple des indicateurs de foule, l'ensemble des smartphones qui possèderont l'application Google Maps enverront des informations vers les serveurs de Google pour dévoiler la position géographique du propriétaire de l'appareil.

Cela permettra de visualiser le nombre d'utilisateurs au même endroit et donc de prévenir d'autres utilisateurs qu'il y a beaucoup de monde à cet endroit. Tout sera anonyme assure Google, c'est une promesse !

Cette fonctionnalité permettra par exemple de lancer un avertissement de forte fréquentation dans un magasin, à une station essence, sur une route en particulière...

Les possibilités sont nombreuses.

L'intelligence artificielle permettra aussi d'éviter les bouchons quand vous conduisez, Google va vous informer du risque de bouchon sur l'itinéraire que vous aurez sélectionné, celui-ci devrait s'afficher sous forme de pourcentage.

L'application se servira de la position de ses utilisateurs à proximité avec l'historique des précédents bouchons. Avec ces deux informations combinées, Google Maps sera en capacité de dire à quelle heure se déclenche le bouchon dans la rue où vous passez le matin pour aller au travail !

Pour cette fonctionnalité, la firme de Mountain View s'est fixé pour objectif d'éliminer jusqu'à 100 millions de ralentissements par an.

Live View

Live View figure parmi les nouveautés les plus intéressantes à venir. On peut parler de cette fonctionnalité comme un Google Street View 2.0, vous allez pouvoir retrouver les images habituelles, mais avec des informations supplémentaires intégrées dessus.

Par exemple, si vous parcourez une rue et que vous voyez un restaurant, vous aurez d'afficher sur votre écran le nom de l'établissement avec ses horaires. Plus besoin de faire deux recherches différentes, c'est un gigantesque gain de temps !



Live View proposera aussi des filtres pour voir l'emplacement des trottoirs et des passages piétons. Google a annoncé l'arrivée de Live View pour le dernier trimestre de l'année en cours, les cartes seront disponibles dans 50 villes à travers le monde.

L'affichage des zones occupées

Google Maps va également vous indiquer en temps réel les zones qui sont occupées. Il arrive parfois qu'il soit impossible de passer par une route parce que celle-ci est occupée par un vide-grenier ou le marché !

L'affichage des zones occupées aura pour but de vous prévenir de tous ces petits imprévus qui ne sont pas signalés sur un itinéraire. L'application prendra en compte ce changement et adaptera votre trajet en contournant la zone occupée !

Google Maps va adapter les informations en fonction de l'heure de la journée

Vous pourrez prochainement faire en sorte que Google Maps se personnalise en fonction du moment de la journée. Par exemple, si vous utilisez l'application à 8h du matin, l'app vous fera voir les cafés et les boulangeries à côté de votre position géographique. Arrivé à 12h, vous verrez plutôt les restaurants.

Bien sûr, les autres informations ne seront pas invisibles, c'est juste que la mise en avant sera différente.



Google s'est engagé à apporter progressivement les 100 améliorations dans les prochains mois aux utilisateurs iOS et Android. Chaque mise à jour apportera des nouveautés, l'entreprise souhaite faire les ajouts à son rythme plutôt que tout sortir d'un coup.



