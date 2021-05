Spotify annonce lancer une expérience de concert virtuel

Spotify a un atout qu'aucun concurrent ne détient, le service déborde à chaque fois d'idées merveilleuses ! Encore une fois, la firme suédoise va frapper un gros coup, Spotify vient d'annoncer se lancer dans les concerts virtuels avec des artistes sur scène et des fans derrière leurs écrans bien au chaud chez eux !

Spotify révolutionne les concerts

Souvenez-vous la vie avant la pandémie, on se rendait à des concerts pour voir notre artiste préféré avec des milliers de personnes qui sautaient et hurlaient en même temps.

Ce temps qui parait bien lointain, Spotify veut le faire revivre, mais en virtuel pour s'adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale !

Dans un communiqué, le service de streaming a annoncé son intention de proposer sur son site des concerts virtuels pour réunir les artistes et leurs nombreux fans.

Nous savons que les fans se soucient profondément de soutenir les artistes et de se connecter avec leur musique à travers des performances en direct. Et tandis que certaines régions du monde commencent à s’ouvrir, nous reconnaissons que tout le monde n’est pas encore à l’aise ou en mesure d’assister à des événements en personne. Ces spectacles permettront aux fans de découvrir et de soutenir leurs artistes préférés tout en se plongeant dans une expérience de style performance dont ils rêvent.

L'expérimentation de concert virtuel va commencer dès le 27 mai. Il ne s'agira pas de stream en direct, mais des sessions qui seront préenregistrés plusieurs jours à l'avance.

Voici le programme :

27 mai : The Black Keys au Blue Front Café dans le Mississippi

: The Black Keys au Blue Front Café dans le Mississippi 3 juin : Rag'n'Bone Man au Roundhouse de Londres

: Rag'n'Bone Man au Roundhouse de Londres 10 juin : Bleachers dans un bus qui fera le tour de New York

: Bleachers dans un bus qui fera le tour de New York 17 juin : Leon Bridges au Gold Diggers Hotel de Los Angeles

: Leon Bridges au Gold Diggers Hotel de Los Angeles 24 juin : Girl in red dans un lieu tenu secret à Oslo

Chaque concert va durer entre 40 et 75 minutes, les artistes interpréteront les chansons qu'ils désirent, elles pourront être récentes comme anciennes.

Leon Bridges s'est exprimé dans le communiqué de Spotify, l'artiste semble très enthousiaste de participer à cette expérience inédite jamais proposée par un service de streaming jusqu'à aujourd'hui :

Je suis ravi de collaborer avec Spotify sur cette expérience de concert intime qui mettra en vedette des chansons de tout mon catalogue, y compris quelques airs de mon nouvel album, Son des chercheurs d’or.

’ai vraiment manqué de voir mes fans à travers le monde cette année, et nous travaillons dur pour apporter l’expérience de concert chez vous, grâce à Spotify.

Au niveau du coût, les concerts seront payants que vous soyez abonné Spotify ou non. Cependant, pour acheter un billet (qui sera disponible à 15€ hors taxe), il sera obligatoire d'avoir un compte Spotify (qu'il soit en premium ou gratuit).



L'achat des tickets a lieu sur le site spotify.live, il vous suffit de cliquer sur l'artiste ou le groupe qui vous intéresse, de sélectionner la date du concert que vous voulez (une session est proposée par fuseau horaire) et de vous connecter avec votre compte Spotify.

Dès que vous êtes identifié, vous passerez sur la page de paiement.



Il n'est pas dit si Spotify touchera une commission sur le prix du ticket, mais ce n'est pas impossible puisque c'est le service de streaming qui s'occupe entièrement de la diffusion. Spotify rappelle tout de même que cette initiative est essentiellement pour créer un lien entre les artistes et les fans en période de pandémie.





