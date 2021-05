Les nouvelles Apple TV 4K 2021 arrivent chez les clients

La nouvelle Apple TV 4K commencera à arriver aux clients ce vendredi 21 mai, et la plupart des commandes commencent maintenant à être marquées comme «expédiées» sur la boutique en ligne d'Apple. Mais certains chanceux l’ont reçu en avance.

Les livraisons débutent pour l’Apple TV 4K 2021

Mercredi après-midi, une partie des commandes d’Apple TV 4K ont été marquées comme «expédiées». De nombreux clients qui ont commandé la nouvelle télécommande Siri séparément voient également une estimation de livraison pour le 21 mai.

Un utilisateur chanceux de Reddit a reçu son Apple TV 4K de deuxième génération avec la Siri Remote plus tôt que prévu en Finlande, et il a partagé quelques réflexions et son avis sur le nouveau décodeur.



Le nouveau trackpad de la télécommande ‌Siri‌ "offre un bon ressenti", même avec les nouveaux boutons cliquables qui font du bruit.

Je navigue presque toujours avec le trackpad. Je viens de régler la vitesse de suivi sur lente et cela me fait du bien.



La rotation pour rechercher ne fonctionne pas, du moins dès la sortie de la boîte ... Doit-elle être activée ? Peut-être que je n'ai pas vraiment compris comment l'utiliser ... Comme une bonne vieille molette cliquable comme sur les iPod, non ? Il reconnaît simplement mon entrée comme glissant sur le trackpad.



Les boutons sont un peu bruyants, mais toujours solides.

En ce qui concerne le ‌Apple TV‌ 4K lui-même, l'interface fonctionne correctement et l'installation des applications est rapide, mais l'utilisateur de Reddit n'avait pas de génération précédente à titre de comparaison.

Rien à redire. Fonctionne parfaitement à chaque instant et l'installation d'applications est si rapide que c'est ridicule. Je ne peux pas vraiment comparer aux anciens Apple TV, car c'est mon premier ‌Apple TV‌ ... Mais plus fluide que mon logiciel Sony Android TV, c'est sûr





La nouvelle Apple TV 4K 2021 dispose d'une puce A12 Bionic plus rapide, d'une prise en charge de la vidéo HDR et Dolby Vision à haute fréquence d'images, un port HDMI 2.1 et d'une télécommande Siri redessinée avec un pavé tactile physique qui est également tactile pour les gestes de balayage. L'anneau extérieur du clickpad prend en charge un geste circulaire pour rechercher une scène dans un film ou une émission, comme sur l’iPod classique.



Au prix de 199€ avec 32 Go de stockage ou 229€ avec 64 Go de stockage, la nouvelle Apple TV 4K sera également exposée et disponible à l'achat dans les magasins Apple Store à partir de vendredi.



