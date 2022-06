Apple renvoie les clients chez eux avec un Mac défectueux en attendant les pièces

En raison de problèmes d'approvisionnement en composants, Apple permettra désormais aux clients de ramener chez eux un appareil en cours de réparation si celle-ci prend plus de temps que prévu en raison d'une pièce manquante en attente. Une fois la pièce arrivée sur place, les clients pourront renvoyer ou revenir avec l'appareil pour terminer la réparation.

Les réparations en deux étapes chez Apple

Si un client ramène son appareil chez lui, il sera informé de l'arrivée de la pièce nécessaire à la réparation. À partir de ce jour, les clients auront cinq jours pour renvoyer l'appareil au centre de service avant que la réparation ne soit annulée.

© iFixit

Apple a dû faire face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont affecté l'iPhone et le Mac au cours des derniers mois.

Cette nouvelle politique est disponible dans certains endroits, et c'est le centre de service qui décide si un client peut ou non ramener son appareil chez lui en attendant les pièces de rechange. Logiquement, cela ne s'applique qu'aux clients dont les appareils sont en état de marche et utilisables.

Selon des sources cités par MacRumors, les pièces de réparation pour le MacBook Pro, comme l'écran du MacBook Pro 16 pouces, prennent actuellement jusqu'à deux mois pour arriver dans certaines régions.



D'autres pièces, telles que le boîtier supérieur de certains modèles de MacBook Pro et MacBook Air, qui comprend la batterie, le clavier et le châssis interne, peuvent prendre plusieurs semaines. Voilà qui devrait limiter l'attente des clients et la congestion des Apple Store et autres centres de service qui réparent des produits de la marque par milliers chaque jour dans le monde.