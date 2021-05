Snapchat lance ses Spectacles de nouvelle génération et une application de montage vidéo

Voilà que l'équipe de Snapchat sort du silence ! Alors que des rumeurs d'une nouvelle génération de lunettes Spectacles font le tour du web depuis plusieurs mois, les dirigeants du réseau social viennent de présenter officiellement ces dernières. À destination des créateurs, l'accessoire de réalité virtuelle offre un double affichage de guide d'ondes 3D et d'un champ de vision diagonal de 26,3 degrés.



De plus, ils ont également fait la présentation d'une nouvelle application de montage vidéo conçu pour les mobiles avec des vidéos verticales. Story Studio, c'est son nom, risque de réjouir les nombreux utilisateurs de Snapchat !

Snapchat lance une nouvelle app et des Spectacles nouvelle génération

Les Spectacles de quatrième génération sont donc officielles : avec son double affichage de guide d'ondes 3D, son champ de vision diagonal de 26,3 degrés, ses 2000 nits de luminosité et ses objectifs AR, Snapachat veut repartir à la conquête du marché. Elles pèsent 134 g, ont deux caméras RVB, quatre microphones intégrés et une latence de mouvement à photon de 15 millisecondes.



Seul bémol, ces nouveautés ne sont pas disponibles à la vente pour tout le monde : elles se réservent aux créateurs qui en feront la demande en ligne. À noter également qu'elles possèdent seulement 30 minutes d'autonomie.



En parallèle, la firme a également dévoilé une nouvelle application de montage vidéo du nom de Story Studio. Cette dernière se réserve à iOS pour le moment, et sera publiée plus tard dans l'année. D'après les premiers visuels, elle ressemble beaucoup à Apple Clips.

