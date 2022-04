Nouveauté : il est possible de partager une vidéo YouTube via Snapchat

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Si vous souhaitez partager une vidéo YouTube à une autre personne via le réseau social Snapchat, l'équipe technique vous a facilité la tâche. Comme c'était déjà le cas avec Apple Music, Twitter... l'intégration des vidéos YouTube est enfin possible. Une manière plus cool de partager du contenu.

Snapchat s'intègre à YouTube et vice-versa

Les deux dernières "grosses" mises à jour de Snapchat étaient de bonne facture. La première, parue en tout début d'année, a ajouté un nouveau style pour les messages vocaux, des sondages, les réactions bitmojis... La deuxième, plus récente, a offert la possibilité de changer son pseudo une fois par an, une fonctionnalité attendue depuis des années.

Pour lancer ce mois d'avril, le réseau social annonce la prise en charge des vidéos YouTube. Concrètement, lorsque vous êtes sur YouTube et que vous souhaitez partager la vidéo de votre choix à l'un de vos amis ou dans votre story sur Snapchat, il suffit de cliquer sur l'icône "partager" puis celle du petit fantôme sur fond jaune.



À partir de là, l'application Snap va se lancer et créer le lien qui redirige vers la vidéo en plus d'afficher l'image de couverture et le titre. Pour celles et ceux qui utilisent fréquemment l'application, c'est exactement la même chose qu'avec Twitter ou Apple Music. Comme l'explique l'article de blog, plus besoin de faire le classique copier/coller.



À noter qu'après plusieurs tests de notre côté, cela ne fonctionne pas encore parfaitement. Il arrive parfois que cela vous affiche un message d'erreur, dans ce cas-là, n'hésitez pas à réessayer deux ou trois fois de suite.