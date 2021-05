L'app TousAntiCovid est visée par une enquête du Parquet national financier

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la méthode de sélection des entreprises qui ont participé au développement de TousAntiCovid (anciennement appelé StopCovid). Une enquête a été ouverte par le Parquet national financier pour chercher à savoir si le gouvernement d'Emmanuel Macron a fait du favoritisme.

TousAntiCovid au cœur d'une enquête

L'application TousAntiCovid a été développée par plusieurs entreprises françaises qui ont fait travailler leurs meilleurs éléments pour sortir l'app le plus rapidement possible. Dans cette liste, on retrouve Dassault Systèmes, Capgemini ou encore Orange !

Chaque entreprise a travaillé bénévolement sur le développement de l'application et la création du système de traçage Bluetooth, cette phase de création a duré plus d'un mois.

Une fois le développement achevé, le gouvernement avait assuré aux entreprises partenaires qu'elles continueraient à intervenir sur le projet pour la maintenance et l'hébergement de l'application, cette fois-ci, avec une rémunération !



Ce qui gêne aujourd'hui le Parquet national financier, c'est le contrat qui a été signé entre l'Élysée et Outscale (une filiale de Dassaut Systèmes). Le montant versé mensuellement à l'entreprise est estimé entre 200 000 et 300 000 euros, une rémunération excessive, surtout quand on sait qu'en moyenne la maintenance d'une application comme TousAntiCovid coûte jusqu'à 25 000€/mois.

Ce que va chercher à savoir l'enquête, c'est s'il y a eu favoritisme lors de la sélection des entreprises pour la participation au projet.

Normalement, la loi oblige le gouvernement à faire un appel d'offres quand la commande publique dépasse les 139 000€ HT.

Lors du lancement du projet, l'Élysée n'a fait aucun appel d'offres et c'est justement ce qui pose problème.



Cette situation a été dénoncée par l'association Anticor qui a tout de suite compris que l'accord entre le gouvernement et la société Dassaut Systèmes pourrait être frauduleux. En juin, l'association avait expliqué que deux éléments l'avaient interpellé : le prix d'entretien et d'hébergement comparé à d'autres apps ayant des fréquentations bien plus élevées et le non-respect de l'appel d'offres.



L'enquête est officiellement lancée et devrait communiquer les premiers résultats prochainement.

TousAntiCovid a été téléchargé plus de 16,3 millions de fois, le changement de nom a été bénéfique pour l'application, elle a aussi trouvé une meilleure fluidité et stabilité après quelques couacs lors du lancement.

Dès le 9 juin, TousAntiCovid va intégrer un QR Code pour vous permettre d'accéder aux bars et restaurants, une raison de plus pour vous inciter à télécharger l'application sur votre smartphone !



