Un iPod Touch 8 inspiré de l'iPad Air 4 pour fin 2021 ?

Il y a 47 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Et si Apple renouvelait son iPod Touch. Autrefois star aux côtés de l'iPhone, l'iPod Touch est désormais relayé tout en bas de la liste des priorités de la firme qui se concentre d'avantage sur les services et les accessoires. Mais un iPod Touch 8 serait en préparation à en croire Steve Moser et deux autres leakers.

Un iPod Touch 8 en couleurs ?

Apple prévoirait de lancer une nouvelle génération d'iPod touch cet automne, en plus des nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro notamment. Et pour accréditer ses informations, Moser a réalisé un rendu 3D. On retrouve un design aux bords plats qui s'invite actuellement sur toute la gamme Apple, ainsi que les couleurs que l'on a commencé à voir avec l'iPad Air 4. Des tons pastels dans une version miniature de la tablette. L'iPod Touch 8 lui emprunte même le Touch ID sur le bouton d’alimentation.

Voilà qui pourrait relancer l'intérêt pour l'iPod Touch auprès des jeunes clients qui auraient un look "plein écran", des couleurs sympathiques et une technologie à jour, le tout avec des jeux, des apps et des appels en VOIP avec les nombreux services disponibles, FaceTime en tête. Ah oui, et bien évidemment pour écouter sa musique préféré, ce qui reste tout de même l'argument principal d'un iPod.



Rappelons que le dernier changement sur l'iPod Touch remonte à mai 2019 avec l'iTouch 7 qui était lui-même qu'une petite mise à jour du modèle précédent de 2015...