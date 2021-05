Charging Play : comment changer l'animation de l'iPhone en charge

Medhi Naitmazi

Si vous êtes envieux de l'animation de chargement de certains téléphones concurrents ou même des iPhone jailbreakés, il vous faut une app nommée Charging Play et iOS 14. Avec cette combinaison, vous allez pouvoir sortir du lot.

Charging Play : une astuce formidable

Après avoir installé Charging Play, il suffit simplement de combiner cette application avec un raccourci pour afficher des effets d'animation de charge sympas lorsque l'iPhone est connecté à son chargeur filaire ou posé sur un socle Qi.



A chaque fois que vous rechargerez la batterie de votre iPhone, le système lancera l'application Charging Play avec l'animation que vous aurez choisi et les informations sur la charge en cours. Et du choix, il y en a avec une grande variété de fonds d'écran animés, sans oublier la possibilité d'importer ses propres vidéos personnalisées. On peut même choisir d'avoir du son pour une immersion totale.



Une fois l'iPhone débranché, l'application se fermera d'elle-même automatiquement. Simple et efficace pour ceux qui recherchent une personnalisation d'iOS sans avoir recours au jailbreak.

Comment ça marche ? Voici le tuto étape par étape

Maintenant, voici un tutoriel pour mettre en place une animation custom :

Installer Charging Play (avec des pubs) ou une application équivalente comme Charging Play + (sans pub) ou Charger Master (limité sans payer) pour avoir un maximum de choix. Choisir l'animation et les options désirées dans l'app (démarrage auto, affichage du pourcentage de batterie, heure, etc). Ouvrir l'application Raccourcis d'Apple. Aller sur l'onglet "Automatisation". Appuyer sur "Créer une automatisation perso". Choisir "Adaptateur secteur". Valider avec l'option "Est branché". Ensuite, taper sur "Ajouter une action" dans l'écran suivant. Sélectionner "Scripts" puis "Ouvrir l'app". Choisir l'app en question (selon celle qui a été télécharger à l'étape 1). Sur le dernier écran, avant de valider, décocher "Demander avant d'exécuter" pour avoir une expérience fluide.

Maintenant, il ne reste plus qu'à profiter de votre nouvelle fonctionnalité qui ne manquera pas d'épater la galerie. Bien évidemment, la recharge sera légèrement moins rapide puisque l'écran restera allumé.

Le tutoriel vidéo

Pour finir, voici une vidéo qui détaille la mise en place de cette astuce qui rejoint notamment celle qui permet de programmer l'envoi d'un SMS.