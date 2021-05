Une femme nommée Siri demande à Tim Cook un Mac

Une femme nommée Siri a écrit un e-mail au PDG d'Apple, Tim Cook, demandant un Mac pour son 30e anniversaire, après avoir enduré des années de blagues à cause de son prénom.

L'e-mail de Siri Hafso à Tim Cook est actuellement en train de devenir viral sur TikTok. Dans la vidéo Hasfo déclare "J'ai écrit un e-mail au PDG d'Apple pour demander un ordinateur parce que j'ai l'impression qu'ils me le doivent après des années de blagues sur Siri".

Hafso s'est ensuite tourné vers Twitter pour partager l'intégralité du contenu de l'e-mail. Voici ce que la jeune canadienne a écrit au patron d'Apple :

Désormais, Hafso explique que tout ce qu'elle entend, c'est "Siri ? Comme l'iPhone ?" Ou "Vos parents vous ont-ils donné le nom de l'iPhone", même si Siri va avoir 30 ans en juin. Siri dit que son MacBook a rendu son dernier souffle en 2014, et que même le technicien lors de son rendez-vous en Apple Store lui a demandé une pièce d'identité parce qu'il ne croyait pas que c'était son vrai nom.



Hafso révèle également qu'en tant qu'acteur, elle a malheureusement perdu son emploi à cause du COVID-19.



Son humble demande à Tim Cook est un MacBook gratuit, même celui posé sur une étagère dans l'entrepôt de stockage, ou celui qui "est remis à neuf après avoir renversé un café de trop sur son clavier". Elle ne demande pas le dernier MacBook Air M1.



Vous pouvez lire l'e-mail complet de Siri... ou lui offrir un Mac, à vous de voir.



Hi @Apple! I wrote a letter to your CEO. Can you spare a computer in return for years and YEARS of Siri jokes? #heysiri pic.twitter.com/NVuvszF2Kv