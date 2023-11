Barbra Streisand a appelé Tim Cook parce que Siri a mal prononcé son nom

Les petites gens apprécieront. La célèbre chanteuse, actrice, réalisatrice et productrice Barbra Streisand n'a pas apprécié la prononciation de son nom par Siri, l'assistant virtuel de l'iPhone (apparu avec l'iPhone 4S). Qu'a-t-elle fait ? Elle a tout simplement appelé Tim Cook, le patron d'Apple.

Une faveur de star

Si l'argent ne fait pas le bonheur, il a le mérite d'ouvrir certaines portes. Barbra Streisand ne s'est pas privé de téléphoner au PDG d'Apple après que Siri a mal prononcé son nom.



L'anecdote figure dans ses mémoires au nom sans ambiguïté, "My Name is Barbra", qu'elle évoque dans une interview vidéo donnée à la BBC diffusée ce week-end.

En toute décontraction, Barbra (c'est la bonne orthographe) nous explique :

Streisand, ai-je dit, mon nom n'est pas avec un... Z. C'est Strei-sand comme le sable sur la plage. C'est simple comme bonjour. Du sable sur la plage. Bref, je me suis demandé comment je pouvais changer ça.

J'aime résoudre les problèmes. Je me suis dit que je ferais mieux d'appeler Apple, je veux dire le patron d'Apple, vous savez, Tim Cook, et il a demandé à Siri de changer la prononciation de mon nom pour qu'elle soit correcte.

[...]

Je veux dire, c'est, c'est un des avantages de la célébrité.

Vous connaissiez l'effet Streisand ? Voici le nouvel effet Streisand, avec une pomme. Pour information, voici la définition dans Wikipédia :

L'expression « effet Streisand » fait référence à un incident survenu en 2003. Le millionnaire de la Silicon Valley et écologiste Ken Adelman prend une photographie aérienne du domaine privé de l'actrice et chanteuse Barbra Streisand ; l'image est diffusée via le site pictotpia.com. Barbara Streisand lance alors une action en justice, réclamant dix millions de dollars, afin d'empêcher la propagation de cette image. Kenneth Adelman affirme alors avoir pris plus de 12 000 photographies aériennes de propriétés privées, aux fins d'étude de l'érosion du littoral dans le cadre d'un autre projet. Mais la médiatisation de la procédure eut pour conséquence une diffusion massive de l'image par les internautes nord-américains, si bien que plus de 420 000 personnes visitèrent le site le mois suivant.

S'il en est ainsi, nous enverrons toutes nos requêtes directement sur la boîte personnelle de Tim Cook, lui qui répond par exemple à un parfait inconnu lorsqu'il reçoit un courriel de bon anniversaire. Il est chouette ce Timothy Donald Cook, dit Tim Cook.