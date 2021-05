Des accessoires Hermès pour Airtags retirés de la vente

Hier à 20:15

Medhi Naitmazi

3



Les trois produits Hermès pour AirTag vendus sur le site d'Apple sont désormais affichés comme "Actuellement indisponible" lorsque vous tentez de les commander. Peu importe le produit ou la couleur que vous choisissez. Et apparemment, il ne s’agit pas d’un problème de stocks.

Un problème de qualité chez Hermès ?

D’après plusieurs retours clients sur les réseaux sociaux et forums, cela est peut-être dû à un problème de qualité des accessoires Hermès. Ces derniers ne tiennent pas bien avec des boucles qui se détachent du sac, du porte-monnaie ou autre auquel ils sont accrochés. Quand on sait qu’une lanière coûte près de 450€ chez Hermès, on comprend pourquoi la vente a été suspendue. On ne trouve plus aucun des trois accessoires, que ce soit en fauve, en orange ou en bleu indigo aux États-Unis. Par contre en France, les produits sont toujours disponibles à la commande.



Pour ceux qui rencontrent un problème de qualité, il faut contacter Apple pour avoir, soit un remboursement, soit les informatisons pour renvoyer la pièce en cuir Barénia chez Hermès directement. Oui, Apple n’assure pas le service après-vente sur ces produits qui ne sont pas fabriqués par la marque.



Si vous en possédez un et que vous avez rencontré des problèmes de qualité, n’hésitez pas à partager votre retour d’expérience. Pour ceux qui cherchent des accessoires moins chers, consultez notre articles sur les porte-clés AirTags.