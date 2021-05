Le fondateur de Fox dénonce les frais criminels de l'App Store

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Barry Diller, fondateur de la chaine Fox et actuel président d'IAC et d'Expedia, a déclaré que les frais de l'App Store d'Apple étaient surfacturés d'une "manière dégoûtante".



IAC est une entreprise américaine de médias qui fait partie de l'indice NASDAQ-100 et qui gère notamment Vimeo, Tinder et Match.com.

Barry Diller se lâche sur Apple et Google

Le magnat des affaires, Barry Diller, a taclé Apple pour les frais qu'elle facture aux entreprises qui ont des applications sur l'App Store du fabricant d'iPhone.



Dans une interview donnée lors de "Squawk Box" sur CNBC vendredi dernier, le président d'IAC et d'Expedia a déclaré que ses sociétés, et d'autres comme elles, étaient "surfacturées de manière dégoûtante".

Diller a continué sur sa lancée :

L'idée qu'ils justifient cela en disant : "Nous dépensons tout cet argent pour protéger notre petit App Store", je veux dire que c'est criminel. Eh bien, ce sera criminel.

Diller a déclaré qu'Apple et Google avaient un "quasi-monopole", affirmant que la commission de 30% d'Apple n'avait aucun sens :

Match, le petit Match.com, verse 500 millions de dollars par an à Apple pour passer par leur magasin. Cela vous semble-t-il rationnel?.



Diller a ajouté que la réglementation était bonne pour une entreprise de taille suffisante, mais qu'il n'appelait pas au démantèlement d'Apple. Il a également déploré "l'avantage insurmontable" de Netflix dans le streaming vidéo.



Diller ne semble pas offrir de raisons ou de preuves concrètes, mais elles font probablement écho avec la bataille juridique en cours entre Apple et Epic Games concernant les achats et les paiements intégrés, ainsi que la distribution d'applications dans l'App Store iOS.