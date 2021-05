Tesla Roadster : 0 à 100 km/h en une seconde

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

10



Tesla a de l'ambition et ce n'est pas ce modèle qui nous fera penser le contraire. Attendue depuis sa présentation en 2017, la Tesla Roadster devrait au-delà de ses courbes sportives, embarquer une puissance monstrueuse qui ferait d'elle la Tesla la plus puissante du marché.

La Tesla la plus rapide du monde

Ces derniers temps, nous entendons plus parler du bitcoin que de Tesla lorsque nous évoquons le nom d'Elon Musk. Pour rappel, après avoir accepté les paiements en bitcoin lors de l'achat d'une Tesla, le sulfureux PDG n'a pas tardé à rétropédaler et finalement annuler cette démarche.



Pour en revenir aux voitures, pas plus tard que vendredi, le twittos @BLKMDL3 a partagé une photo du prochain bijou de la firme nommée Tesla Roadster. Une Tesla aux courbes ultra-sportives qui a été présenté il y a déjà plus de trois ans (2017) maintenant et qui aurait dû être en vente depuis 2020.

Mais vous le savez, il n'est pas rare que Tesla reporte à plus tard certains projets initialement prévus à une date précise. C'est pourquoi nous attendons avec impatience la mise en vente de ce monstre de la route qui d'après les dernières informations pourrait faire le fameux 0 à 100 km/h en à peine 1 seconde.

Une prouesse confirmée par Elon Musk qui en profite à travers sont tweet pour rappeler que c'est grâce à la mise en place du "pack d'options des propulseurs à fusée SpaceX" que cette folle montée d'adrénaline sera possible. Il est important de souligner au passage que cette Supercar sera munie de seulement deux sièges à l'avant, ce qui laisse toute la place arrière pour maximiser la puissance.



Yes, with the SpaceX rocket thruster option package. It will be safe, but very intense. Probably not wise for those with a medical condition – same as a hardcore roller coaster. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

Toujours côté puissance et autonomie, cette Roadster devrait être capable d'atteindre le 0 à 160 en 4.2 secondes et d'atteindre la vitesse max de 402 km/h, rien que ça. Si vous ne testez pas le 0 à 100 à chaque feu rouge, il serait normalement possible d'atteindre une autonomie de 998 km. Une voiture qui devrait facilement dépasser les 200 000 €. Espérons cette fois-ci qu'il n'y est pas de retard.