TousAntiCovid Signal : comment va fonctionner le cahier de rappel numérique

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

À partir du 9 juin, la "vie normale" devrait une nouvelle fois s'approcher de nous. C'est à cette date que certains lieux vont rouvrir mais certaines conditions seront obligatoires. C'est également à cette date que le cahier de rappel numérique va apparaître. Faisons un point complet sur le sujet.

TousAntiCovid : une explosion des téléchargements à venir ?

Inutile de revenir sur le débat autour de l'utilité ou non depuis maintenant un an de l'app française TousAntiCovid, place aux évènements à venir qui risquent de tous nous concerner. Comme vous le savez, à partir du 9 juin, les salles de sport, bars, restaurants (intérieur), cafés... pourront rouvrir leurs portes malgré quelques règles toujours contraignantes.



Parmi celles dont on aurait aimé se passer, il y a le retour du cahier de rappel. Rappelez-vous à l'automne dernier, nous avons eu le droit très brièvement à la mise en place de cette idée censée nous aider à lutter contre le covid-19. Pour ce faire, il fallait qu'à chaque fois que vous vous rendez dans un lieu concerné, noter sur un cahier présenté par l'entité vos coordonnées. L'objectif était tout simplement de pouvoir vous recontacter pour vous prévenir si vous avez été en contact avec quelqu’un qui a le covid.



Une idée qui va donc faire son retour d'ici quelques jours mais avec un gros changement. En effet, si la transmission de vos coordonnées par écrit sera toujours possible, une version numérique va faire son apparition pour simplifier le processus. En clair, grâce à l'application TousAntiCovid, il sera possible de simplement scanner un code QR lorsque vous vous rendez dans l'un de ses endroits pour que vous soyez directement prévenu via une notification en cas de contact covid.



Baptisée TousAntiCovid Signal, cette solution devrait simplifier la vie aux clients comme aux commerces. En ce qui concerne les commerces, ils devront apposer à l'entrée de l'établissement une affiche contenant un code QR que nous (les clients) pourront scanner dès notre arrivée. La date et l'heure de votre passage seront alors enregistrés. L'État en profite d'ailleurs pour rappeler que ce système ne sera pas mis en place pour les cinémas et terrasses.

Déclaration du secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O :

Nous avons principalement ciblé les espaces clos, mal aérés et ou le port du masque n'est pas en continu et surtout où le virus peut se transmettre à plus de cinq mètres de distance.



Pour ceux qui se poseraient la question s'il faut refaire ce scan du QR code à la sortie, la réponse est non. Une fois cette étape franchie lors de votre arrivée, vous serez considéré comme étant sur les lieux pendant deux heures, ce qui est une moyenne globale pour ce genre d'endroits. Pour les professionnels, cette plage horaire prise en compte sera élargie à 12 heures pour ne pas avoir à faire un scan quatre à cinq fois par jour.



Pour être totalement précis, il y aura deux notifications différentes, l'orange et la rouge.

Orange : se faire tester rapidement, limiter les contacts et surveiller de potentiels symptômes.

: se faire tester rapidement, limiter les contacts et surveiller de potentiels symptômes. Rouge : si plus de trois personnes étaient infectées au moment où vous vous trouvez sur le lieu, l'alerte rouge vous considérera comme totalement exposé et donnera la consigne de vous isoler et de vous faire tester au plus vite.

Et les données personnelles dans tout ça ?



Enfin, le grand débat final concerne bien évidemment les données personnelles. Depuis l'arrivée de cette application, si son utilité (si tout le monde s'en servait) a rarement été mise en doute, c'est du côté du stockage des données personnelles que cela fait grand bruit.



Si la version papier vous demande d'écrire votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, cette version numérique validée par la Cnil ne pourra pas garder un historique de vos lieux visités. De plus, vos données seront effacées tous les quinze jours. Ainsi, si sur une période plus longue que celle-ci vous ne vous rendez dans aucun des endroits concernés, vos données ne seront pas sauvegardées.



À vous de voir de votre côté si vous faites confiance à cette application qui devrait assurément vous simplifier la vie si vous vous retrouvez fréquemment dans ces lieux sinon il faudra passer par la méthode à l'ancienne à savoir écrire certaines de vos coordonnées sur un cahier papier.

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid