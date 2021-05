L’EQUIPE lance sa plateforme pour le sport avec Live et Explore

Surprise ce matin avec un nouvel arrivant sur le marché de la vidéo puisque L'Equipe se place au même niveau que Netflix pour les séries et le cinéma ou Spotify pour la musique. Mais vous l'aurez compris, ici point de musique ou de cinéma mais un contenu axé sur le sport avec une section Live pour les directs et une section Explore pour les contenus originaux.



L’EQUIPE : une plateforme de streaming pour le sport

Au milieu des mastodontes cités et qui comprennent également Apple Music, Apple TV+, Amazon Prime Video, Deezer et autre, le groupe L'Équipe lance mercredi sa plateforme avec un double objectif pour son modèle économique hybride : faire passer son parc d'abonnés de 308 000 à 450 000 à l'horizon 2025 et développer son audience gratuite. Le quotidien sportif avoue que le projet était dans les cartons depuis environ deux ans, mais la pandémie et ses conséquences ont incité le média du groupe Amaury à accélérer sur cette nouvelle offre numérique.

Live : la plus grand offre de sport en direct.

Envie de plus de sport en vidéo et en direct ? Profitez gratuitement de plus 2500 heures de direct et suivez les grandes compétitions de plus de 30 sports différents !



Explore : les contenus et créations originaux de L'Équipe.

Pour les plus passionnés, L'Équipe propose encore plus de nouveaux contenus originaux visuels, audios et interactifs pour aller encore plus loin dans notre passion commune du sport.

En plus des informations sportives, la plateforme de L'Équipe, lancée mercredi matin, offrira des contenus originaux, multimédias et davantage de diffusions d'événements en direct.

Laurent Prud'homme, directeur général de L'Équipe, a déclaré :

Cette plateforme a une vraie singularité avec la création de contenus « chauds » tous les jours, la diffusion d'événements en direct et la possibilité de séduire un large public avec Explore, en traitant le sport au niveau qu'il mérite, dans toutes ses dimensions.



Avec la crise sanitaire, nous avons été du jour au lendemain privés de notre matière première : les compétitions sportives. En conséquence, nous sommes allés dans la découverte, le plaisir d'offrir des histoires, de continuer à créer des émotions autrement, sans être forcément dans l'actualité chaude... Cela a été inspirant. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'une énième plateforme. Elle a une vraie singularité avec la création de contenus « chauds » tous les jours, la diffusion d'événements en direct et la possibilité de séduire un large public avec Explore, en traitant le sport au niveau qu'il mérite, dans toutes ses dimensions : politique, économique, médiatique, culturelle, écologique... Grâce à l'expertise de nos journalistes et de leurs connaissances, on veut offrir le plaisir de comprendre encore mieux le sport. Et quand on comprend mieux un univers, on l'aime encore davantage. » Et on le consomme plus. Le docu-série Drive to survive de Netflix est l'exemple récent le plus frappant de ce cercle vertueux quand on en mesure l'impact sur les audiences de la Formule 1 sur Canal+ qui affichent record sur record.

De son côté, Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L'Équipe, nous donne quelques précisions :

Si l'information doit rester très forte, avec des formats plus numériques, on se doit d'y ajouter des contenus orientés vers les nouveaux usages, des créations originales, allant plus en profondeur, complémentaires de l'offre d'information.



En devenant une plateforme, le site et l'application L'Équipe proposent de l'information, des contenus originaux et des directs de compétitions qu'on ne voit plus sur les chaînes payantes. L'Équipe s'agrandit, c'est une extension de territoire qui offre des perspectives intéressantes.



On a l'obligation aujourd'hui d'être capable de proposer une offre globale. Si l'information doit rester très forte, avec des formats plus numériques, on se doit d'y ajouter des contenus orientés vers les nouveaux usages, des créations originales, allant plus en profondeur, complémentaires de l'offre d'information. Ces contenus originaux useront de la vidéo, de la photo, de l'écrit, de l'audio... et seront produits à la fois en interne et en externe. Certains formats, comme le film documentaire, nécessiteront des coproductions mais nous pourrions aussi en acheter certains.

Comment ça marche la plateforme L'Equipe ?

Concrètement, la plateforme se consomme en cliquant sur un nouveau menu situé sur la gauche de l'écran (sur ordinateur comme sur mobile). Et c'est là qu'on trouve les trois piliers principaux : l'actualité, Explore et Live. Il suffit de cliquer dessus pour découvrir un catalogue déjà bien fourni avec des longs métrages, des séries, des documentaires, des interviews, des podcasts et plus encore.



Et Emmanuel Alix qu'on salue, l'actuel directeur du pôle numérique de L'Équipe, n'a pas caché qu'ils se sont inspirés des meilleurs pour cela :

Très clairement, il y a une vraie inspiration de MyCanal, de Netflix et un peu des autres, avec ce sentiment de richesse de catalogue, avec ce plaisir de se perdre un peu dans l'ensemble des contenus. Il y a aussi un côté très graphique pour Explore. C'est un peu une affiche de film à chaque rendez-vous. On le faisait une fois par mois auparavant, désormais ce sera trois à quatre fois par semaine.

Trois formules payantes pour Explore

En cliquant sur Explore, on bascule en effet dans un univers à part entière, désormais accessible en grande partie uniquement aux abonnés, avec une diversité de formats et de contenus (voir par ailleurs). Et prochainement des espaces de recommandations en fonction des lectures et des visionnages.

Offre « Découverte »

1 compte

9,99 €/mois sans engagement et 7,99 €/mois avec engagement (12 mois)

Les articles en illimité + l'accès à tous les contenus Explore

Offre « Essentiel »

2 comptes

11,99 €/mois sans engagement et 9,99 €/mois avec engagement (12 mois) ou 5 €/mois pour les - 26 ans

L'offre « Découverte » + le journal en version numérique dès 00h30 + le magazine et les hors-séries en numérique.

Offre « Intégrale »

3 comptes

15,99 €/mois sans engagement et 13,99 €/mois avec engagement (12 mois)

L'offre « Essentiel » + « France Football » et « Vélo Magazine » en numérique

Les live gratuits

L'onglet Live, accessible gratuitement, représente l'autre atout de la nouvelle plateforme, avec un univers fait de nombreux canaux de diffusion en direct, pour compléter l'offre de la chaîne L'Équipe. L'idée est de rendre le sport encore plus accessible dans un pays où 70% des français ne sont pas abonnés à un service payant pour le sport.



Derrière, L'Equipe souhaite également séduire plus facilement les ayant droits en leur assurant que l'ensemble de leurs compétitions seront retransmises en direct.

La marque vient d'ajouter la natation à son catalogue, un mois après l'athlétisme. Et avec les JO qui arrivent, c'est un choix judicieux, d'autant qu'en 2024, les Jeux Olympiques seront à Paris.

