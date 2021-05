iFixit a démonté l'Apple TV 4K 2021 et sa Siri Remote

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



iFixit ne s'arrête plus. Après l'iMac 2021, le site spécialisé a publié son démontage de l'Apple TV 4K 2021, révélant une conception modulaire facile à réparer, mais un laborieux de démontage de la télécommande Siri redessinée.

l'Apple TV 4K 2 est facile à réparer

Comme pour les modèles précédents d'Apple TV, toute la coque en plastique de l'appareil est transparente à la lumière infrarouge, ce qui permet d'utiliser la télécommande «Siri» sous n'importe quel angle.

Le grand ventilateur à l'intérieur de l'Apple TV 2021 n'est pas connecté avec un câble à la carte mère, en utilisant quatre broches de contact métalliques à la place, ce qui rend le démontage encore plus facile. iFixit a noté le démontage facile de l'Apple TV puisque chacun de ses composants sont simplement "posés" et faciles à retirer avec un tournevis.

Dans la nouvelle Siri‌ Remote, la batterie est située dans la moitié inférieure, les circuits occupant la moitié supérieure. Pour la désosser, deux vis doivent être retirées d'un panneau situé au bas de la télécommande où se trouve le port Lightning, mais iFixit a constaté qu'il n'est pas possible d'accéder à quelque chose de significatif ici sans retirer encore plus de vis ailleurs.



La molette et les boutons ont dû être retirés avec force brute, révélant encore de nouvelles de vis à retirer. Une fois celles-ci retirées, la batterie et les circuits ont pu être glissés hors du bas de la télécommande. iFixit a noté que le démontage complet de la nouvelle télécommande ‌Siri‌ a ​​été rendu difficile par des marges de tolérance très faible concernant la disposition.



iFixit a découvert que la télécommande ‌Siri‌ utilise une "petite" batterie de 1,52 Wh et qu'elle n'est pas collée, ce qui devrait rendre le remplacement un peu plus facile.



Comme le modèle précédent, l'Apple TV 4K 2021 a obtenu un 8/10 pour la réparabilité. La nouvelle télécommande, en revanche, était très difficile à réparer. Même un simple remplacement de batterie nécessite un démontage total et risque de l'endommager.



Voici la vidéo de démontage :