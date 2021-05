L'incroyable stratégie d'un développeur pour obtenir 5 étoiles sur l'App Store

Il y a 1 heure

Julien Russo

2



Les avis comptent énormément de nos jours, c'est le cas pour un restaurant référencé sur Google, un produit en vente sur Amazon ou encore une application sur l'App Store. Si certains ont toujours de bonnes idées pour truquer les notes, ce développeur d'application iPhone a surpris tout le monde. Mais vraiment !

Un génie incompris

Il y a deux catégories de développeurs, ceux qui vont créer une application fantastique, fluide et performante et qui obtiendront de bonnes notes bien méritées et il y a ceux qui veulent les meilleures notes sans faire d'effort.

C'est un peu le cas du développeur de l'application UPNP Xtreme qui était disponible sur l'App Store. Kosta Eleftheriou un dev spécialisé dans l'univers Apple est tombé sur cette application qui utilise une technique inédite et jamais vue pour obtenir les 5 étoiles.

Comme l'a expliqué Kosta, au bout de quelques heures d'utilisation d'UPNP Xtreme, une fenêtre vous invitant à noter l'application va apparaître (jusqu'ici rien de surprenant). Cependant, vous n'aurez pas d'autres choix que de mettre 5 étoiles et d'aller jusqu'à poster votre avis. Si vous n'allez pas dans ce sens, l'application deviendra inutilisable puisque la fenêtre qui vous invite à laisser un avis va venir paralyser votre navigation.



Voici une petite démonstration en vidéo...

The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.”



You: “Pfff, no one’s FORCING you!”



The app: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021

Cette technique permet à l'application d'obtenir immédiatement la confiance des utilisateurs qui hésiteraient à télécharger l'app. Une app qui est notée au maximum donne évidemment envie de la télécharger puisqu'on se dit qu'elle n'a aucun problème de fonctionnement, qu'elle est fluide, fiable et régulièrement mise à jour par le développeur.



Bien sûr, la stratégie utilisée par UPNP Xtreme est interdite sur l'App Store, Apple exige de vraies notes venant d'utilisateurs réels qui n'ont pas été influencés par un tiers. Visiblement, c'est tout le contraire, puisque les utilisateurs sont contraints de mettre 5 étoiles pour pouvoir continuer à utiliser les services de l'app.

Sans surprise, à la suite du tweet de Kosta Eleftheriou (qui a été retweeté plus d'un millier de fois), Apple a supprimé l'application qui n'est plus disponible sur l'App Store.