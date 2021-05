Tesla souhaite abandonner le radar au profit des caméras

Alexandre Godard

Tesla est sans cesse en progression et la dernière nouvelle le confirme. À partir de ce mois-ci, certains modèles vendus aux États-Unis ne seront plus équipés du radar avant. La société explique qu'elle pense pouvoir désormais s'en passer.

Tesla supprime le radar mais pour la bonne cause

Tesla est un constructeur automobile bien différent de ses concurrents. Sans revenir sur les moindres détails, il suffit d'évoquer sa vision du future pour comprendre que son objectif ultime, au-delà de vendre des voitures, c'est qu'elles soient 100% autonomes à tel point que l'humain ne serve plus à rien derrière le volant.



Pour ce faire, une quantité importante de technologie doit être implantée dans le véhicule et cela commence bien évidemment par les objets qui permettent de détecter ce qui l'entoure pour pouvoir rouler de manière autonome et en sécurité. En première ligne, on retrouve bien évidemment les caméras placées tout autour de la voiture mais également un capteur radar placé à l'avant censé détecter les obstacles sur votre passage en amont.



À la base, celui-ci est plus performant lorsque la météo est capricieuse et pourtant, Tesla annonce qu'il commence à le supprimer petit à petit. La raison est simple, la société d'Elon Musk pense avoir trouvé un équilibre entre ses caméras et l'intelligence artificielle à tel point que le radar deviendrait inutile.

Nous poursuivons la transition vers Tesla Vision, notre système de pilote automatique basé sur une caméra. À compter des livraisons en mai 2021, les véhicules Model 3 et Model Y construits pour le marché nord-américain ne seront plus équipés de radar. Au lieu de cela, ce seront les premiers véhicules Tesla à s'appuyer sur la vision de la caméra et le traitement du réseau neuronal pour fournir un pilote automatique, une conduite entièrement autonome et certaines fonctionnalités de sécurité active.

Cette suppression du radar concerne pour le moment seulement les Model 3 et Model Y aux États-Unis mais nul doute que si les tests sont concluants, les autres modèles dont ceux présents chez nous en Europe se verront vite retirer le radar avant.



Espérons que Tesla ne se trompe pas car supprimer un objet utile sur une voiture reste toujours délicat pour un constructeur automobile et il faut être sûr de ne pas le regretter par la suite sous peine de mauvaise publicité inutile.