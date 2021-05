Huntdown : le nouveau jeu d'action parfait en pixel-art !

Huntdown a été annoncé pour iOS et Android une première fois en 2016, mais il a finalement fait son apparition en premier sur PC et consoles en 2020. Voici enfin le petit bijou de Easy Trigger qui est un jeu d'action comique réparti sur 20 niveaux et trois chasseurs de primes. La version iOS inclut même le support Apple TV.

Huntdown est disponible sur mobile

Le crime ne paie pas... sauf quand on est chasseur de primes.

Présent dans nos sorties jeux d'hier aux côtés de Bike Baron 2 et autre Mad Skills Motocross 3, Huntdown nous renvoie au temps des Amiga pour ses graphismes et son gameplay, mais avec des mécaniques plus modernes et un rythme endiablé. En fait, prenez un Metal Slug et ajoutez-y un peu plus de stratégie et de folie pour avoir l'esprit de Huntdown.



Huntdown est un jeu d'action et de plateforme hilarant et endiablé proposant des combats en 2D stratégiques et intenses. Le joueur affronte quatre gangs redoutables et une myriade de boss. Préparez-vous à être la cible de missiles, d'explosions et de centaines de répliques assassines dans cette aventure endiablée de Coffee Stain Publishing et Easy Trigger.



Vous pouvez incarner l'un des trois chasseurs de primes pour nettoyer les rues d'une ville en pixel art infestée par la violence et la corruption. Soit Anna Conda, une ex-commando, soit le cyborg John Sawyer, ou soit Mow Man, le droïde modifié. Chacun dispose d'armes uniques. En plus des mitrailleuses et pistolets classiques, vous pouvez également lancer des kunai, boomerangs ou encore des tomahawks afin de pulvériser vos ennemis.

A travers les 20 niveaux, on sent nettement l'inspiration des jeux d'arcade et des films d'action emblématiques des années 80. Si Stallone faisait partie du casting, personne n'aurait été choqué.



Saluons d'ailleurs la qualité des graphismes 16 bits faits à la main, ainsi que des animations détaillées qui donnent vie à Huntdown. Même pixelisés, les effets d'explosion et autres détonations flattent les yeux des joueurs. N'oublions pas la compatibilité avec nos manettes préférées pour profiter d'une expérience plus personnalisée.



Huntdown est gratuit pour le premier niveau et comprend un seul achat dans l'application pour débloquer le jeu complet. Il coûte 9,99€. Si vous souhaitez en faire l'essai, vous pouvez obtenir Huntdown sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.

