Procreate exploite la puce M1 des iPad Pro, pas les 16 GO de RAM

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Procreate est l'une des applications d'illustration les plus populaires disponibles exclusivement sur iPad et iPhone en version Pocket. Après avoir teasé la mise à jour le mois dernier, la dernière version de Procreate a finalement apporté un support complet pour le nouvel iPad Pro équipé de la puce M1. Cela permet non seulement de meilleures performances, mais également plus de layers dans l'application.



Procreate 5.1.8 apporte la compatibilité M1

La mise à jour Procreate, qui est maintenant publiée sur l'App Store, a été annoncée aujourd'hui par la société sur Twitter. Les utilisateurs pouvaient déjà exécuter Procreate sur l'iPad Pro 2021, mais l'application ne tirait pas parti de toute la puissance de la puce M1.

Avec une prise en charge complète de la puce M1, les utilisateurs du nouvel iPad Pro 2021 remarqueront jusqu'à 4 fois de meilleures performances lors de l'utilisation de Procreate. De plus, l'application active également plus de layers lorsque vous travaillez sur un iPad avec M1. Par exemple, un canevas de résolution 4K à 132 DPI peut obtenir jusqu'à 115 couches avec la dernière mise à jour.

Salut à tous, nous venons de publier le correctif de compatibilité M1. #Procreate sur l'iPad Pro M1 est jusqu'à 4 fois plus rapide avec encore plus de couches. Si vous envisagez d'acquérir le nouvel iPad Pro, c'est la meilleure expérience Procreate à ce jour !

Procreate a également annoncé le mois dernier un nouvel AR Preview et une meilleure prise en charge de l'accessibilité, mais ces fonctionnalités seront incluses dans une future mise à jour. Un aperçu de ce qui est à venir dans Procreate 5.2 a été montré lors du récent événement «Spring Loaded» d'Apple.



Procreate pour iPad est disponible sur l'App Store pour 10,99€. Procreate Pocket, conçu pour iPhone, coûte 5,49€. Vous pouvez en savoir plus sur l'application et ses prochaines mises à jour en visitant le site Web officiel de Procreate.

Un mot sur les 16 Go de RAM de l'iPad Pro 2021

Pour la version 2021, Apple a choisi de mettre 8 Go de RAM sur les iPad Pro de 128, 256 et 512 Go, mais carrément 16 Go de RAM sur les variantes 1 et 2 To. Si l'on pouvait présager d'un surplus de rapidité sur les applications gourmandes, les développeurs de Procreate ont expliqué qu'ils n'ont pas pu profiter de toute la RAM sur les versions les plus chères. Dommage car cela limite l'intérêt d'avoir une machine si puissante. On imagine qu'Apple peut les exploiter mais à quoi bon limiter l'accès aux jeux et autres apps de création ?

Télécharger Procreate à 10,99 €