La Nintendo Switch Pro affichée sur Amazon Mexique

Il y a 3 heures

Alban Martin

3



Une liste de produits pour la «Nintendo Switch Pro» a été brièvement repérée sur Amazon, alors même que plusieurs rapports indiquent que avec insistance que Nintendo annoncera bientôt officiellement une nouvelle console.

Encore un signe de la Switch Pro ?

Repérée par l'utilisateur Alphabeat, la liste a été trouvée sur Amazon Mexico, bien que le nom du produit ait depuis été changé. Sans pouvoir confirmer ou infirmer la véracité de cette trouvaille, il faut savoir qu'Amazon Mexique a déjà répertorié avec précision les produits avant leurs annonces officielles.



Selon un rapport de Bloomberg qu'on a partagé tout récemment, la nouvelle Nintendo Switch Pro coûtera plus de 329€ et remplacera le modèle phare existant avec un écran OLED.



Le rapport affirme que la version 2021 sera annoncée avant l'E3 2021, qui aura lieu du 12 au 15 juin, donnant aux développeurs la possibilité de présenter des jeux pour le système lors du salon entièrement numérique. Nintendo commencerait l'assemblage de la nouvelle Switch dès juillet et sortira la console «en septembre ou octobre».

Bloomberg a écrit :

Les fournisseurs sont convaincus de pouvoir honorer les commandes de Nintendo malgré les pénuries de puces en cours. Ses lignes de production sont mieux préparées pour le bouleversement potentiel des composants et les pièces que Nintendo utilise sont soumises à moins de concurrence que celles des consoles plus puissantes de ses rivales.

Nintendo aurait refusé de commenter le dernier rapport. En tout cas, la prochaine mise à jour matérielle de la Switch, surnommée «Switch Pro» par les analystes, comportera la technologie DLSS de Nvidia et un écran amélioré. La Switch Pro inclura un nouvel écran OLED de 7 pouces signé Samsung, par opposition aux écrans LCD de 6,2 pouces de la Switch actuelle, ou de 5,5 pouces de la Switch Lite. La console pourrait également retranscrire de la 4K quand elle est branchée sur un écran externe.



Voici la capture d'Amazon Mexique :



I just find this on Amazon Mexico 👀 pic.twitter.com/lGa6ViQL3V — Alphabeat (@Alphabeat_g) May 28, 2021



Par ailleurs, Nintendo a lancé une version bleue de la console Switch Lite plus tôt ce mois-ci. Qui est prêt à dépenser 350 ou 400€ pour une Nintendo Switch Pro ?