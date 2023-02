La Switch a dépassé les ventes de la PS4, mais Nintendo se méfie

La Switch vient de dépasser la Game Boy et la PlayStation 4 pour devenir la troisième console la plus vendue de tous les temps. La console s'est vendue à 122,55 millions d'unités à la fin de l'année 2022, a annoncé Nintendo dans son rapport sur les résultats, ce qui signifie qu'elle n'est plus loin derrière la DS et la PlayStation 2 en termes de ventes à vie.

Nouvelle année de baisse chez Nintendo

Une belle éclaircie dans un ciel plutôt sombre du côté du nippon. Les ventes d'unités de la Switch sur les neuf derniers mois ont chuté à 14,91 millions, contre 18,95 millions l'année précédente, et le chiffre d'affaires a baissé de 5,6 % pour l'année fiscale se terminant en mars. Les ventes de jeux ont également diminué de 4 % sur la même période, les nouveaux titres Pokemon Scarlet/Violet (qui ont totalisé un joli 20,61 millions d'unités) n'ayant pas réussi à compenser ce déclin. En conséquence, la société a abaissé ses prévisions pour l'année fiscale de 19 millions à 18 millions d'unités avec 5 millions de jeux en moins - poursuivant une tendance à la baisse depuis l'année dernière.

Nintendo a attribué ce déclin à la pénurie actuelle de semi-conducteurs, le manque de consoles affectant également les ventes de logiciels. Cependant, Sony a établi un nouveau record de ventes de PS5 au dernier trimestre, avec 7,1 millions d'unités vendues, soit une hausse de 82 % par rapport à l'année dernière.



Les problèmes de Nintendo se résument probablement aussi à son matériel vieillissant. Les acheteurs se tournent au mieux vers le dernier modèle OLED, tandis que les anciens modèles Switch et Switch Lite connaissent un déclin. La Switch commence à être véritablement dépassée par rapport aux dernières consoles Xbox Series et PS5, et Sony et Microsoft mettent le paquet sur les jeux exclusifs et les abonnements en ligne attractifs.



Nintendo a déclaré l'année dernière que la transition vers sa prochaine console est "un objectif majeur", et cela devrait commencer à devenir urgent. Pas sûr que la console parvienne à rattraper la PS2 car il lui manque encore 33 millions de ventes. À moins que Nintendo ne lance une Switch 2 et conserve la Switch OLED à un prix bas, type 199 euros. Actuellement, elle est vendue 310 euros.

