La Switch est désormais la console la plus vendue de Nintendo

Il y a 1 heure

Alban Martin

Alors que les ventes de consoles de Sony pour les fêtes de fin d'année ont baissé en raison de la pénurie des composants électroniques, Nintendo a réussi à réaliser un excellent trimestre avec la Switch. Grâce à ce qu'elle a appelé un "bon départ" de la Switch OLED, elle a vendu 10,67 millions d'unités au troisième trimestre fiscal (octobre à décembre), dépassant de loin les 3,9 millions d'unités PS5 vendues par Sony.

103 millions de consoles vendues en moins de 5 ans

Les trois derniers mois ont permis à la firme nippone de porter les ventes totales de la Switch à 103,54 millions depuis son lancement en 2017, soit un chiffre supérieur à celui de la Wii (101,63 millions), l'ancienne numéro un de chez Nintendo.

Cependant, tout n'a pas été parfait. Les ventes de Switch étaient encore en baisse de 8% par rapport à l'année dernière, et Nintendo a révisé ses prévisions annuelles à la baisse d'un million d'unités. Elle estime désormais qu'elle vendra 23 millions de Switch, contre 24 millions au trimestre précédent. Au cours des neuf premiers mois, ses ventes ont diminué de 6 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 11,52 milliards de dollars.



En ce qui concerne les logiciels, Nintendo a déclaré avoir enregistré les ventes trimestrielles (consommateurs) les plus élevées depuis le lancement de la Switch. Les remasters de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont en tête des ventes de jeux de Nintendo avec 13,97 millions d'unités au total sur les neuf derniers mois. L'increvable Mario Kart 8 Deluxe s'est vendu à 7,96 millions d'unités, Mario Party Superstars à 5,43 millions d'unités et Animal Crossing : New Horizons 4,99 millions.



Metroid Dread, lancé l'année dernière, s'est vendu à 2,74 millions d'unités depuis sa mise en vente. Nintendo a également quelques nouveaux titres qui compteront pour son prochain trimestre, notamment Pokémon Legends Arceus qui est arrivé le 28 janvier. Ce titre a pris un bon départ au global, dépassant les ventes d'Animal Crossing dès sa première semaine. Nintendo a également annoncé la sortie de Kirby and the Forgotten Land pour le 25 mars prochain.



Qui a une Switch parmi vous ? Rappelons que l'arrivée de la Switch OLED a permis une baisse de prix de la Switch classique à 269€.