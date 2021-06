Apple Plans prépare Look Around en Pologne

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple Maps a commencé à étudier la possibilité d'ajouter «Look Around» en Pologne, une fonctionnalité qui offre aux utilisateurs une vue panoramique immersive à 360 degrés d'une ville ou d'un lieu. Un Street View si vous préférez.

La fonction 3D d'Apple Plans bientôt en Pologne ?

Apple tient à jour une liste des pays, villes et territoires dans lesquels elle mène des enquêtes au sol pour Look Around. Cette liste a été récemment mise à jour avec l'ajout de la Pologne. De plus, plusieurs utilisateurs ont vu des véhicules de collecte d'images «Apple Maps» en Pologne. Apple affirme que la «recherche au sol sur les véhicules» dans le pays se poursuivra jusqu'en août de cette année.

Le mois dernier, Apple a commencé à étudier Hong Kong pour Apple Plans, afin de poursuivre l'ambition d'élargir la disponibilité des fonctionnalités de sa cartographie. Une liste complète des lieux où ‌Apple Maps‌ effectue actuellement des levés peut être trouvée sur le site Web d'Apple. En France, toutes les régions sont en cours de photographie et ce, jusqu'en septembre 2021