L0vetodream annonce des batteries plus grosses sur iPhone 13

Il y a 5 heures

Alban Martin

1



Une nouvelle rumeur en provenance de Weibo et partagée sur Twitter par le leaker l0vetodream, prétend qu'Apple va augmenter les capacités de la batterie de la prochaine gamme d'iPhone 13. De quoi améliorer l'autonomie, une fois de plus.

Les capacités précises des batteries des iPhone 13

Selon la rumeur, l'iPhone 13‌ Pro Max intègrera une batterie de 4352mAh, par rapport à la batterie 3687mAh de l'iPhone 12 Pro Max actuel. Les ‌iPhone 13‌ et ‌iPhone 13‌ Pro partageront une batterie de 3095mAh, contre 2815mAh. Le plus petit modèle de la gamme, l'iPhone 13‌ mini, comportera une batterie de 2406 mAh, par rapport aux 2227 mAh de l'iPhone 12 mini.

Avec les iPhone, la taille de la batterie ne compte pour qu'une partie de l'histoire de l'autonomie. L'autre moitié se résume à l'efficacité de la puce A1X et des autres composants. La puce A15, attendue dans l'iPhone 13‌, améliorera l'efficacité énergétique tout en augmentant les performances. Alors que les modèles haut de gamme de la gamme ‌iPhone‌ 2021 comporteront des batteries plus grosses, il en sera de même pour le plus petit iPhone 13‌ mini.



L'iPhone 12 mini‌, qui est le plus petit ‌iPhone à encoche‌ qu'Apple ait réalisé à ce jour, a enregistré de mauvais résultats en termes de ventes par rapport aux autres modèles. Une des raisons peut être la batterie plus petite de l'appareil, ce qui entraîne une autonomie parfois limite pour certains utilisateurs (même si nous n'avons eu ce genre de désagrément après neuf mois d'utilisation). Cependant, Apple semble être prêt à répondre à ces préoccupations si cette rumeur se concrétise.



Les batteries plus grosses aideront également à accueillir l'inclusion supposée d'un écran ProMotion 120Hz dans l'‌iPhone 13‌ Pro et l'‌iPhone 13‌ Pro Max. L'analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple prévoyait d'inclure la technologie de rafraîchissement variable dans les modèles haut de gamme de la gamme. Par rapport au pic actuel de 60 Hz, un écran de 120 Hz utilisera forcément plus de batterie.



Enfin, rappelons que les iPhone 13 devraient être légèrement plus épais, de quoi caser une batterie plus conséquente.