Twitter teste trois labels pour prévenir des fake news

Twitter teste trois nouvelles étiquettes d'avertissement conçues pour essayer de prévenir la désinformation. Les tweets incluront des libellés tels que «Recevez les dernières nouvelles», «Restez informé» et «trompeur» en fonction de leur contenu. En d'autres termes, il s'agit de repérer les possibles "fake news".



Les nouvelles étiquettes ont été découvertes par la chercheuse Jane Munchun Wong avec des captures d'écran des trois partagées sur... Twitter. Wong réussi à publier à chaque fois quelque chose qui déclenche l'un des trois avertissements, d'où le contenu plutôt étrange.

Twitter is working on three levels of misinformation warning labels:



“Get the latest”, “Stay Informed” and “Misleading” pic.twitter.com/0RdmMsRAEk