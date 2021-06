Apple arrête de signer iOS 14.5.1 sur iPhone et iPad

Aujourd'hui, Apple a cessé de signer iOS 14.5.1, une mise à jour publiée début mai avec d'importants correctifs de sécurité. Cela signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.6 ou iOS 14.7 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 14.5.1. Le downgrade et la restauration sont bloqués par la firme depuis cette nuit.



Apple coupe iOS 14.5.1 moins d’un mois après sa sortie

iOS 14.5.1 a été publié le 3 mai avec un correctif pour un bogue qui empêchait certains utilisateurs de voir les invites de transparence du suivi des applications. De plus, la mise à jour a corrigé une faille de sécurité dans WebKit qui permettait aux attaquants d'utiliser du contenu Web malveillant pour exécuter du code arbitraire. Désormais, iOS 14.5.1 n'est plus signé par Apple, tout comme iPadOS 14.5.1.



Cela fait suite à la version iOS 14.6 de la semaine dernière, qui a apporté Apple Card Family, de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d'AirTags, l'App Clip de Shazam, la prise en charge initiale d'Apple Music Lossless, et plus encore. Apple teste également iOS 14.7, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d'Apple. Mais les nouveautés sur cette version sont très discrètes.

Quid du jailbreak

Le retour aux anciennes versions d'iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreakent leurs iPhones. La restauration d'un iPhone ou d'un iPad vers une version précédente d'iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS. Si vous avez rencontré des problèmes sérieux avec iOS 14.6, vous devrez malheureusement attendre une future mise à jour plutôt que de passer à iOS 14.5.1. C’est notamment le cas de ceux qui éprouvent des problèmes d’autonomie sur iOS 14.6.



Pour ceux qui sont intéressés par le jailbreak, il faudra attendre une mise à jour des outils comme Checkra1n ou Unc0ver pour iOS 14.6.



La seule rétrogradation possible pour l'instant est d'iOS 14.7 bêta à iOS 14.6. iOS 14.6 et iOS 14.7 seront probablement les dernières mises à jour majeures d'iOS 14 avant l'annonce d'iOS 15 à la WWDC 2021 la semaine prochaine. On a hâte !