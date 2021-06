L'Apple Watch plus dangereuse que l'iPhone sur la route ?

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

D'après une étude faite récemment, les montres connectées seraient encore plus dangereuses que les smartphones lorsque nous conduisons. Un résultat qui peut surprendre même si nous savons tous que quelle que soit la raison, il n'y a rien de plus dangereux que de quitter la route du regard pendant la conduite.

Voilà un débat qui ne cesse de faire parler depuis maintenant tant d'années, les distractions au volant et la dangerosité que cela peut engendrer. S’il y a des dizaines d'années il n'y avait pas grand-chose à faire en voiture mis à part se concentrer sur la route, la montée en puissance de la technologie a complètement changé la donne.



À l'heure actuelle, entre le tableau de bord, l'écran d'information digital, le smartphone, la montre connectée... il y a de quoi ne pas s'endormir mais surtout il y a de quoi être complètement distrait de l'objectif principal à savoir regarder la route devant soi.



Un problème que nous connaissons tous avec en tête de liste, le smartphone au volant. Si la technologie a également permis d'équiper toutes les voitures du kit mains-libres (Bluetooth), il n'est pas rare de croiser (encore) énormément de personnes avec le téléphone dans la main lors de la conduite.



Mais ne nous y trompons pas, le smartphone et loin d'être le seul fautif et d'après cette étude, les montres connectés dont l'Apple Watch seraient en réalité les plus dangereuses du secteur.



Via un laboratoire spécialisé dans l'étude des interactions entre les personnes et les technologies, cette étude s'est penchée sur le cas spécifique de la technologie au volant en comparant l'impact des montres connectées par rapport aux smartphones.

Cette petite étude menée sur une trentaine de personnes à tout de suite porté ses fruits. À l'aide d'un simulateur de conduite, ceux qui ont tenté l'expérience ont reçu différentes alertes que ce soit sur smartphone, sur la montre ou via l'assistant vocal.



Sans trop de suspens, les alertes vocales sont les moins distrayantes, même si cela reste dangereux quoi qu'il arrive mais le plus intéressant concerne les deux autres. Si en premier lieu on imagine que le smartphone est le plus dangereux au volant, ce n'est finalement pas tout à fait le cas.



Après analyse, ils se sont aperçus que le regard du conducteur était moins concentré et restait en moyenne plus longtemps hors du champ de vision principal (la route) lorsque celui-ci reçoit une alerte visuelle sur sa montre connectée.



Bien évidemment, cela n'enlève rien au fait qu'il n'y a rien de plus dangereux que de détourner le regard de la route que ce soit pour modifier des paramètres sur le tableau de bord ou faire une action sur son smartphone ou sa montre connectée.



Peut-être qu'étant donné que l'écran de la montre est plus petit, il faut se concentrer plus longtemps pour lire ce qui est écrit dessus. Quoi qu'il en soit, cela permet de rappeler pour la énième fois qu'il faut être le plus prudent possible au volant car un accident surgit en à peine quelques secondes et peu coûter la vie même à basse vitesse.



Cela permet aussi de se rendre compte qu'au niveau de la loi, même si c'est sûrement penser pour, il n'y a pas une vraie interdiction d'utiliser sa montre connectée au volant. Du moins, il vous arrivera rarement de vous faire contrôler car vous êtes en train de regarder votre montre. Sûrement car il est impossible pour les forces de l'ordre de s'amuser à détecter si c'est une montre "classique" ou connectée" à votre poignet. Le principal, faites attention à vous lorsque vous êtes au volant.