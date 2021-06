Les modèles 3D des iPhone 13 sont en fuite

Hier à 19:00

Medhi Naitmazi

3



La chaîne YouTube Front Page Tech (FPT) a partagé une nouvelle vidéo aujourd'hui, avec des images 3D de ce qui semble être un iPhone 13. Les images montrent une grande partie de ce que l'on nous a déjà dit d'attendre des fuites précédentes et, malheureusement, rien de nouveau. Mais vous pouvez avoir les fichiers CAO.

Une vidéo des fichiers destinés aux accessoiristes pour l'iPhone 13

Si aucune nouveauté ne ressort, cela ne signifie pas pour autant que les images ne sont pas intéressantes. Des rumeurs précédent les fuites qui se finissent toujours par des rendus et des images CAO. C'est ce qui nous rapproche du produit final, l'iPhone 13 devant être annoncé en septembre prochain. La nouvelle vidéo de Prosser nous donne un bon aperçu de la gamme 2021, y compris une encoche plus petite et une bosse de caméra plus imposante.

La vidéo qui est qualifiée de plus grand "leak" à ce jour au crédit de Jon Prosser réitère également que les nouveaux iPhones seront dotés de batteries plus grosses et d'un châssis légèrement plus épais. Ces deux informations viennent confirmer un écran 120 Hz réservé à l'iPhone 13 Pro et à l'iPhone 13 Pro Max cette année. Apple a mis l'écran en stand-by en 2020 en raison de problèmes d'autonomie et l'ajout de plus de jus résoudra sûrement ces problèmes.



Apple annoncera probablement l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max en septembre prochain. À moins qu'Apple décide de revenir sur sa nomenclature habituelle avec un iPhone 12S. Quel est votre avis ?

PS : si vous voulez les fichiers, regardez dans la description de la vidéo, Prosser a publié les liens pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro.