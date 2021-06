La recharge sans fil sur iPad Pro 2022 avec un dos en verre

Medhi Naitmazi

Apple développe un nouvel iPad Pro doté de capacités de charge sans fil, rapporte Bloomberg. Le prochain ‌iPad Pro‌ fera ses débuts en 2022, après les modèles ‌iPad Pro‌ M1 11 et 12,9 pouces mis à jour qui ont été lancés en mai 2021. Et les nouveaux iPad Mini 6 avec un design revu arriveront également en 2022.

Déjà un nouvel iPad Pro

Pour le nouvel ‌iPad Pro‌, Apple teste un dos en verre au lieu d'un boîtier en aluminium, ce qui permettrait les capacités de charge sans fil. Apple a mis en œuvre pour la première fois la recharge sans fil avec les iPhone 8, ‌iPhone‌ 8 Plus et ‌iPhone‌ X grâce notamment à un dos de verre en 2017, et depuis lors, chaque ‌iPhone supporte la recharge sans fil.



Les iPad actuels se chargent toujours via USB-C ou Lightning, mais l'activation du chargement sans fil rapprocherait les fonctionnalités de l'‌iPhone‌ et de l'iPad. Les travaux sur le nouvel ‌iPad Pro 2022‌ n'en sont qu'à leurs débuts et Bloomberg prévient que les plans d'Apple pourraient changer ou être annulés avant l'année prochaine.

Magsafe sur iPad

La plupart des chargeurs sans fil sont dimensionnés pour le iPhone‌, donc une fonction de chargement sans fil pour le ‌iPad‌ peut nécessiter de nouveaux accessoires, mais Apple prévoit d'utiliser MagSafe s'il opte effectivement pour le chargement sans fil pour le ‌iPad Pro‌. Celle-ci sera probablement plus lente que la charge via le port USB-C/Thunderbolt, ce qui est logique.

La recharge inversée

Apple travaille également sur la recharge sans fil inversée pour le nouvel ‌iPad Pro‌, qui permettrait aux utilisateurs de charger leurs iPhones, AirPods et autres accessoires en les posant à l'arrière du ‌iPad‌. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l'iPhone 11 serait doté d'une charge sans fil bilatérale, mais cela ne s'est finalement pas produit. Bloomberg dit qu'Apple a en effet exploré la fonctionnalité pour l'‌iPhone‌, même sur le 12.



Parallèlement à la charge ‌MagSafe‌ pour l'‌iPad‌, Apple étudie des méthodes de charge sans fil longue portée qui fonctionnent sans poser l’appareil, comme nous l’avons vu juste avant avec un éventuel retour du AirPower. En revanche, Bloomberg ne dit rien à propos de la puce M2 ou même de l’écran OLED qui pourrait déjà remplacer le MiniLED.