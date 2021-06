Les apps Mind et Items dans iOS 15, Contacts et Astuces dans watchOS 8

À moins de 48 heures du début de la WWDC, une nouvelle fuite sur l'App Store suggère qu'Apple prévoit d'annoncer une toute nouvelle application "Mind" sur ses différentes plateformes aux côtés d’une app Items pour iOS 15. Mais ce n’est pas tout, la firme prévoit l'introduction des applications autonomes Astuces et Contacts pour Apple Watch, probablement dans le cadre de la mise à jour watchOS 8.



Deux apps connues vont arriver sur WatchOS 8

La fuite est signée du développeur Khaos Tian ​​qui a remarqué qu'Apple avait accidentellement mis à jour le manifeste de l'App Store avec de nouveaux identifiants de bundleID d'application. Les résultats font référence à "com.apple.NanoTips" et "com.Apple.NanoContacts", les deux identifiants incluent "Nano", qui est le nom de code interne pour les applications Apple Watch. Cela signifie qu’Apple a prévu de porter ses deux apps déjà connues sur iPhone et iPad vers la montre.

Deux apps pour iOS 15 : Mind et Items

Parallèlement aux identifiants référençant les applications inédites pour watchOS 8, Apple a également publié "com.Apple.Mind", une application actuellement non dévoilée par la société. L'absence d'un nom de code spécifique, tel que Nano, indique probablement que l'application sera disponible sur plusieurs plateformes, à commencer par iOS 15 et iPadOS 15. On pourrait traduire Mind par Esprit.



Par le passé, Apple aurait travaillé sur différentes fonctionnalités de santé, y compris la santé mentale.

Mark Gurman de Bloomberg a notamment déclaré que la prochaine mise à jour de watchOS inclura des fonctionnalités de suivi de la santé nouvelles et améliorées. Apple propose déjà une application Respirer sur Apple Watch, et l'application Mind inédite peut être une extension ou un remplacement de l'application pour mieux répondre aux besoins de santé mentale. Et cela concorde avec les dires de Stern du WSJ qui expliquait qu’iOS 15 serait axé sur iMessage, Plans, Safari et justement Santé.



Une autre référence intéressante dans le manifeste est « com.apple.findmy.finditems ». Il s'agit d'une entrée distincte de l'application Localiser. Compte tenu du nom, Apple pourrait séparer la fonctionnalité de recherche d'objets en une application autonome et éventuellement apporter la prise en charge à d'autres plates-formes comme l’Apple Watch. À l'heure actuelle, l'assistance Localiser sur watchOS 7 se limite à trouver des amis uniquement.



La conférence mondiale des développeurs d'Apple débutera le lundi 7 juin à 19h, heure de Paris. On suivra le keynote en direct et en français sur iSoft !