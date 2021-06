Apple laisse le choix entre iOS 15 et iOS 14 dans "Réglages"

Lundi dernier, Apple a lancé les premières versions bêta des nouvelles mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 uniquement pour les développeurs. Seulement, ce soir, il est possible d'accéder...

Plus tôt dans la soirée, Apple a publié la quatrième version bêta d'iOS 14.5 pour les développeurs, avec quelques nouveautés et modifications dans le code. Nos confrères de 9To5Mac, en...

Dans un aperçu d'une interview avec Kara Swisher du New York Times, à paraître le lundi 5 avril, le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est dit "choqué" par les critiques qu'Apple a reçues ces...

Apple a présenté hier soir la première version bêta d'iOS 14.7 aux développeurs, et bien que cette mise à jour ne semble pas apporter de changements significatifs, une nouvelle...

Nouvelle astuce pour iOS 14 avec une fonction très pratique pour la partie photo. Depuis lundi soir, nous décortiquons le dernier firmware d'Apple qui contient plus de 200...

iOS est clairement le système d'exploitation mobile le plus esthétique du marché, mais ce n'est pas pour autant qu'Apple doit rester sur ses acquis. Après avoir refondu macOS 11 avec un subtil...

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l'application Réglages. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Mais si vous préférez rester sur iOS 14, pour quelque raison que ce soit, vous pourrez le préciser dans les réglages même continuer à obtenir les mises à jour de sécurité importantes jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure. Une bonne nouvelle qui signifie qu'on pourra certainement repasser à iOS 14 après avoir testé iOS 15, un downgrade souvent pratique pour le jailbreak ou bien l'autonomie en cas de bug. Qu'en pensez-vous ?

