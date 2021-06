Apple ne présente pas tvOS 15 mais des nouveautés HomeKit

Hier à 22:25 (Màj hier à 23:19)

Alexandre Godard

Et maintenant tvOS 15, ou plutôt HomeKit.



C'est la course contre la montre ce soir pour vous proposer un maximum d'informations au sujet du Keynote d'Apple qui s'est déroulé il n'y a même pas deux heures. Dans cet article, nous revenons rapidement sur les plus grosses annonces autour de l'app Maison.

Une maison connectée à 200% avec tvOS 15

Apple continue sur sa lancée et prépare le monde de demain du moins pour son écosystème. Pour être sûr que toute votre vie soit en osmose avec les OS de la Pomme, quoi de mieux que d’enrichir les fonctionnalités disponibles à travers HomeKit et donc dans votre maison.



Premièrement, HomeKit va être capable d’interagir avec les clefs de serrures enregistrées dans le Wallet. Autrement dit il sera possible d’ouvrir la porte de chez vous avec votre iPhone ou même votre Apple Watch. Après la voiture, Apple s’attaque à la maison.

Deuxièmement, le HomePod sera capable de lancer un contenu sur l’Apple TV via une demande vocale sans même toucher à la télécommande. Une belle manière de rendre votre HomePod mini encore plus indispensable dans votre quotidien. Par ailleurs il va enfin être possible d'en relier deux en même temps à l'Apple TV comme ce qui était possible avec son grand frère le HomePod.



Le tout nouveau système SharePlay quant à lui sera bien intégré à l’Apple TV. Toujours le même objectif, partager un film ou une série avec votre entourage à distance. C'est d'ailleurs le moment pour évoquer le fait qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent pour tvOS 15. Apple ne l'a même pas évoqué, mais a tout de même proposé la bêta.



Cette application Maison (en français) sera également upgradé sur Apple Watch ce qui permettra par exemple de voir directement sur sa montre qui sonne à la porte. L’Apple TV elle-aussi pourra gérer plusieurs caméras en même temps, bref vous l’aurez compris Apple veut que tout soit visible partout et c’est tant mieux pour nous. Sans oublier Spatial Audio avec les AirPods connectés à l'Apple TV.



Nous y reviendrons plus en détails dans un prochain article mais Apple fait partie des entreprises liées au nouveau standard de domotique nommé Matter et iOS 15 sera totalement compatible avec celui-ci.

Pour finir, nouvelle preuve qu’Apple s’ouvre au monde extérieur car son assistant vocal sous le doux nom de Siri va être mis en place sur les appareils tiers, autrement dit ceux qui ne sont pas de la marque Apple.





tvOS 15 : les Apple TV compatibles

Quant à la compatibilité tvOS 15, le nouveau firmware est installable sur l'un des modèles suivants :

Apple TV HD

Apple TV 4K 2017

Apple TV 4K 2021

Comment installer tvOS 15

Pour installer tvOS 15, il faudra être développeur ou bien attendre la bêta publique qui pourrait mettre un bon mois à venir. Ou encore plus simple, patienter jusqu'à sa sortie officielle en septembre.